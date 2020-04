Il Cristo Redentore "vestito da medico" per celebrare chi lotta contro il coronavirus

La statua del Cristo Redentore, simbolo della metropoli brasiliana di Rio de Janeiro, è stata oggetto, nella notte di Pasqua, di uno spettacolare gioco di luci e di immagini avente come tema centrale il personale sanitario impegnato nella lotta al coronavirus. Sul colosso in pietra alto 38 metri sono state infatti proiettate foto e frasi di incoraggiamento, al fine di mandare un abbraccio virtuale, da parte di tutti i popoli del mondo, ai medici e agli infermieri che in ogni angolo del pianeta lottano per salvare le vite dei malati di Covid nonché al fine di convincere i cittadini a rispettare i divieti anti-contagio. Lo spettacolo di luci è andato in scena a Rio mentre il Brasile, prima nazione sudamericana a registrare un caso di infezione da tale morbo, registrava oltre 22 mila soggetti malati e 1.223 morti.

Mentre l’arcivescovo della metropoli, Orani Joao Tempesta, presiedeva la veglia pasquale, sul Cristo Redentore, fa sapere il Corriere della Sera, iniziavano a essere proiettate immagini di operatori sanitari con i volti coperti da mascherine e stremati dalla fatica di ore e ore di lavoro nei reparti Covid.

La statua è stata quindi investita da un raggio di luce che le ha conferito un potente effetto ottico, facendola apparire come se indossasse un “ vestito da medico ”, con tanto di stetoscopio.

Proprio in quel momento, rimarca l’agenzia Nova, è apparsa ai piedi del colosso di pietra la parola “ Grazie ” in una quindicina di lingue.

Successivamente, riferisce il CorSera, sul monumento carioca sono state proiettate le bandiere di tanti Paesi afflitti dal coronavirus e, contestualmente, parole di speranza e di ringraziamento tradotte in vari idiomi, oltre che appelli alla popolazione affinché venga rispettato il distanziamento sociale.

Non è la prima volta che, nel pieno dell’emergenza coronavirus, il monumento carioca viene illuminato con suggestive sequenze di immagini.

Ad esempio, ricorda il quotidiano milanese, già a marzo sul Cristo erano stati proiettati i vessilli ufficiali di nazioni in lotta contro il dilagare dell’epidemia.