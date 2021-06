La colazione choc con la droga: uccide 5 figli

Una mamma tedesca 28enne è sotto processo con l'accusa di avere ucciso cinque dei suoi sei figli " drogando la loro colazione " e poi " annegandoli nella vasca da bagno ". La donna incriminata si chiama Christiane K. e le vittime avevano da uno a otto anni di età; le uccisioni sono state perpetrate lo scorso settembre a Solingen, città del Land del Nordreno-Vestfalia. Nel dettaglio, i bambini uccisi si chiamavano Luca, di 8 anni di età, Timo, 6 anni, Sophie, 3, Leonie 2 e Melina, di appena un anno.

In base a quanto ricostruito dalla pubblica accusa, l'imputata, che si è finora avvalsa della facoltà di non rispondere davanti ai giudici, avrebbe nutrito allora i suoi figli preparando loro una colazione a base di un " cocktail di tre droghe ", per indure negli stessi uno stato di disorientamento e di debolezza, in modo che fossero più docili. Dopo averli storditi, avrebbe condotto i malcapitati nel bagno di casa sua, per annegarli uno a uno. Secondo gli inquirenti, il figlio più grande della donna, sopravvissuto alla strage, avrebbe assistito all'assassinio dei suoi fratelli.

Dopo avere drogato e soffocato quegli innocenti, Christiane, come se nulla fosse accaduto, era uscita di casa insieme al medesimo figlio, di undici anni di età, ed erano andiati alla stazione ferroviaria cittadina. Lì, i due erano saliti su un treno diretto a Mönchengladbach, dove abita la nonna del ragazzo sopravvissuto, ma, arrivati alla fermata intermedia di Dusseldorf, la 28enne era improvvisamente scesa dal mezzo e si era " buttata sui binari ". In seguito all'intervento della polizia ferroviaria e al fermo della donna, le forze dell'oridne hanno portato alla luce i cinque infanticidi.

Nei primi interrogatori davanti agli inquirenti, Christiane, è emerso durante il recente processo, aveva provato a nascondere la propria colpevolezza raccontando che quei suoi cinque figli erano stati uccisi da " uomini mascherati " intrufolatisi in casa sua; gli agenti non hanno rinvenuto alcuna prova di tale racconto fornito dall'indagata. Quanto al movente della strage, gli investigatori ipotizzano che la donna abbia drogato e ammazzato i bimbi per ritorsione nei confronti del suo terzo ex marito, padre di quattro dei sei figli della 28enne; lei sarebbe stata gelosa del fatto che l'uomo avesse un nuovo amore. Se sarà dichiarata colpevole di omicidio premeditato e se le verrà attribuita anche l'aggravante della crudeltà, l'imputata rischia l'ergastolo.