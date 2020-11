Ecco chi è davvero Kamala Harris: cosa rivela la sua grafia

La senatrice Kamala Harris ha una personalità forte che sorreggerà eventuali note d’insicurezza del suo Presidente, fornendo quella decisionalità che a lei appartiene. Siamo di fronte a un duo che rispecchia il pensiero di Jung: animus Harris e anima Biden. Vale a dire che il presidente spicca per la sensibilità affettiva, mentre la vicepresidente denota una spiccata volontà e determinazione. Ella appare dotata di senso estetico in un pensiero concreto che mira ad ottenere sempre e comunque dei risultati tangibili. In ciò è sostenta da una buona energia vitale che le permette di sopportare bene frustrazioni e stress (vedi pressione marcata con chiaroscuri evidenti).

A tutto ciò va aggiunta un’animosità pulsionale la spinge ad osare e non permettere che nulla si frapponga tra lei e i suoi obiettivi. Kamala Harris è certamente donna in carriera cui non manca una evidente leadership che la porterà anche in futuro a puntare in alto. Non è persona facile da accontentare per cui sfrutta al massimo le abilità politiche e sociali, di cui è peraltro ben fornita, mirando sempre all’eccellenza per sé e per la sua parte politica. (Clicca qui per la grafia)