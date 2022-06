Ecco le linee guida per evitare il vaiolo delle scimmie

Il vaiolo delle scimmie non fa paura ma la soglia d'attenzione, dopo i casi conclamati arrivati a poco più di 500 in tutto il mondo, si è alzata in molti Paesi ma soprattutto in Gran Bretagna dove si sono verificati i primi casi europei di contagio da uomo a uomo. È notizia delle ultime ore, tra l'altro, quella di quattro distinti studi pubblicati su Eurosurveillance per risalire alle origini della trasmissione con l'ipotesi della trasmissione sessuale come causa scatenante. A tal proposito, Londra ha creato una sorta di vademecum per evitare al 100% la trasmissione di questo virus che ha fatto il salto di specie.

Ecco le linee guida

Pubblicate sul sito internet del governo Uk, la massima raccomandazione per chi pensa di avere o ha la malattia è di evitare ogni tipo di contatto fin quando non saranno guarite tutte le lesioni e non siano scomparse le croste. E, poi, " i contagiati dovrebbero astenersi dal sesso mentre sono sintomatici, compreso il periodo di insorgenza precoce dei sintomi, e mentre sono presenti lesioni ". Anche se le prove non sono scientifiche, è importante usare un preservativo anche dopo otto settimane dall'infezione. Infine, nei casi sospetti vanno indossate le mascherine (come per la pandemia) e le lesioni cutanee vanno coperte: questo perché, nello spostamento verso un centro sanitario per un controllo, si evita ogni tipo di rischio con il prossimo.

In un procedimento che riguarda, ancora una volta, il Covid-19, le persone a cui è stata diagnosticata la malattia dovrebbero isolari almeno per tre settimane mentre i contatti stretti potrebbero doversi vaccinare. Regole feree, ma alle quali ci si è abituati da due anni, anche per i sanitari con obbligo di Ffp2, guanti e occhiali. La regola è sempre la stessa: chi presenta strane eruzioni cutanee deve immediatamente contattare un esperto. " Questa nuova guida - ha affermato a Repubblica Ruth Milton, direttore per la risposta strategica al vaiolo delle scimmie dell'Ukhsa (Agenzia governativa inglese) - stabilisce misure importanti per gli operatori sanitari e il pubblico per la gestione della malattia ".

La aree più colpite

Secondo gli ultimi dati, il Paese europeo più colpito è la Spagna con 120 casi davanti a Portogallo, Paesi Bassi e Germania: è quanto descritto dall'Ecdc. " Molti Paesi riportano anche casi senza alcun legame epidemiologico noto con viaggi all'estero, contatti con altri casi, animali o partecipazione a eventi specifici ", spiegano gli esperti. L'Oms, comunque, ha dichiarato che il centro dell'epidemia di vaiolo delle scimmie rimane proprio il Vecchio Continente oltre alle aree in cui il virus è endemico da anni, ossia Africa occidentale e centrale. " Ora abbiamo un'opportunità fondamentale per agire rapidamente, insieme, al fine di indagare e controllare velocemente questa situazione in rapida evoluzione ". ha spiegato il direttore dell'Ufficio regionale Oms, Hans Kluge.

Attenzione all'estate