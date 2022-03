"Ringraziamo Luiza": così è stato scoperto il super attico della figlia segreta di Putin

Di padre in figlia: è ovvio che il lusso, anzi l'extra lusso per la figlia segreta di Putin non possa di certo mancare. Un attico russo in " stile palazzo " è stato collegato alla presunta figlia 19enne di Vladimir Putin a San Pietroburgo. La scoperta è avvenuta grazie all'hackeraggio di un database di corrieri alimentari (tipo Just Eat) che ha mostrato un gran numero di ordini e consegne a nome Luisa Rozova presso la proprietà di lusso del valore di 1,7 milioni di sterline prima che le sanzioni occidentali causassero un drammatico crollo dell'economia russa. Si dice che l'adolescente Luiza viva presso l'ambitissimo indirizzo nel Triangolo d'Oro della città con la madre Svetlana Krivonogikh, ereditiera e una delle donne più ricche di Russia.

L'appartamento da mille e una notte

Come riporta dettagliatamente il DailyMail, l'appartamento di 400 metri quadrati con centro benessere e piscina di 25 metri, jacuzzi, complesso termale e Spa, si trova all'interno del complesso di lusso "Fontanka 76" ed è descritto come una "club house" con una serie di "appartamenti d'élite" dalla società di costruzioni tedesca Engel & Voelkers. Dispone anche di finiture e arredi di design considerati "di fascia alta" a opera del designer italiano Roberto Molon in uno "stile art déco elegante e leggero". L'impianto idraulico e gli elettrodomestici da cucina sono " dai principali produttori tedeschi e italiani " e " tutto è pensato per creare il massimo comfort, praticità e una favolosa atmosfera di bellezza, comfort e intimità ". La notizia è stata diffusa da Oleg Yemelyanov, legato al leader dell'opposizione e incarcerato Alexei Navalny, che ha analizzato i report della società Yandex Food che sono diventati di domimio pubblico. Nell'opuscolo della struttura si legge che il super attico" ha un proprio centro benessere con piscina e un servizio di lusso " e offre " lusso di palazzo nello spirito della modernità da designer italiani ".

"Ringraziamo Luiza che ha ordinato del cibo"

Come detto, la scoperta è stata possibile grazie ad alcuni ordini inoltrati dalla ragazza alla società di consegne a domicilio che, spesso e volentieri, citofonava alla sua porta. L'hackeraggio spietato contro qualsiasi cosa sia di Putin, poi, ha fatto il resto. " Wow, l'ex amante di Putin, Svetlana Krivonogikh, ha un appartamento con una superficie totale di quasi 400 metri quadrati sull'argine del fiume Fontanka ", ha scritto su Twitter Yemelyanov. " Grazie per il suggerimento a Luiza Vladimirovna (Rozova) che ha ordinato cibo a quell'indirizzo ", ha aggiunto. Dopo la svalutazione del rublo, il valore della proprietà è sceso a 1,28 milioni di sterline nell'ultimo mese. Luiza, studentessa 19enne, è la figlia della signora Krivonogikh, 45 anni, adesso co-proprietaria di un'importante banca russa e una delle donne più ricche del paese con una fortuna finanziaria e immobiliare stimata in 74 milioni di sterline.