Ecco il veleno sulla Royal Family. Che cosa c'è dietro queste lettere

CARLO d’Inghilterra, l’eterno principe La firma sottolineata, espressione di emulazione del padre, e gli angoli appuntiti indicano il desiderio di essere libero di manifestare sé stesso, mentre appare ancora vincolato da schemi stereotipati che le norme impongono. (Qui la firma)

KATE MIDDLETON La firma di Kate, così essenziale nelle forme, indica adattamento e consapevolezza del proprio ruolo. Forse è proprio ciò che piace alla Regina Madre poiché non le fa ombra. Lo stile grafico di Kate assomiglia a quello del principe Carlo e rientra negli schemi accettati dalla casa reale. (Qui la firma)

MEGHAN Al di là della cultura, che lascia sempre un imprinting in ogni persona, dalla scrittura di Meghan emerge un carattere egocentrico con un notevole senso estetico e un’accuratezza che la porta a porre tutto sotto controllo affinché nulla abbia a scalfire la sua immagine. Per lei la fisicità conta molto e dà luogo a una sorta di narcisismo che non le permette di essere succube delle regole del Palazzo, per cui l’adattamento sarà sempre arduo. (Qui la firma)

HARRY La diversità a livello mentale e l’essenzialità di pensiero e di comportamento lo portano molto lontano dalla figura del Padre: due mondi opposti. Se il Principe Carlo ha uno stile di vita e di comportamento legati a modalità rigide e al savoir-faire inglese, che lo hanno reso conformista e adeguato allo stile dettato da sua Maestà la madre, Harry rifugge da tutto questo compromesso cercando una propria identità lontano dalle regole imposte dal palazzo, senza malanimo, ma con determinazione. La diversità dello stile grafico fra il Principe Carlo, Harry, Meghan e Kate, è alla base di possibili continui disaccordi in linea con quanto scrissi già due anni fa, cioè che "avrebbero potuto nascere profondi malintesi all’interno della casa reale”. Ora a tutto ciò si aggiungono argomenti e pregiudizi disgustosi. Difficile quindi individuare tra questi quattro personaggi chi è effettivamente “il serpe” della famiglia. Certo che dallo stile grafico l’analogia che c’è tra Carlo e Kate potrebbe far supporre una complicità in accordo con le regole della regina madre che non accetta chi non è in linea col suo pensiero, come del resto era già accaduto nei confronti di Lady Diana. (Qui la firma)