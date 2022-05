Esplosione nel centro de L'Avana: sventrato l'hotel Saratoga

Forte esplosione nel centro de L'Avana, a Cuba, che ha coinvolto l'hotel Saratoga, uno degli alberghi di lusso della capitale. La struttura in stile neoclassico, molto famosa e fotografata, è stata sventrata dalla deflagrazione. È uno degli hotel preferiti dalle celebrità, che sono solite fermarsi qui quando passano per L'Avana. A essere coinvolte, e distrutte, dall'esplosione sono state anche alcune auto, oltre a dei bus che si trovavano in zona. Le prime immagini sono state mostrate dai media locali e, stando a quanto si vede dai video, i danni all'hotel sono incalcolabili.

I primi tre piani sono andati completamente distrutti e per il momento non si conoscono le cause dell'esplosione. I testimoni riferiscono di un fortissimo boato che si è sentito a chilometri di distanza dall'hotel. Alcune fonti riferiscono che a causare l'incidente possa essere stata una fuga di gas ma per il momento si è ancora nel campo delle ipotesi, perché i vigili del fuoco e le forze dell'ordine sono sul posto per i soccorsi e i rilievi del caso. Tra le ipotesi ci sarebbe anche quella di un incidente durante il trasferimento di gas liquefatto da un camion.

Llegan más que imágenes sobre la explosión en el hotel Saratoga de La Habana, Cuba pic.twitter.com/eEFl4zh8V4 — Daniel Villarreal (@danielbachatero) May 6, 2022

Impossibile per ora fare anche solo una stima e un bilancio delle vittime, alcuni testimoni riferiscono che i soccorritori stiano lavorando per estrarre alcune persone da sotto le macerie. Le immagini che arrivano dai social sono terribili, si vede la struttura dell'albergo che cede tra le urla dei presenti, ormai destabilizzato dall'esplosione. All'interno erano presenti ospiti e personale, che ora si lavora per riuscire a salvare. Sul posto sono accorse numerose ambulanze e auto-mediche per soccorrere i primi estratti vivi dalle macerie, che sono stati immediatamente trasportati negli ospedali più vicini, che hanno attivato i protocolli per le emergenze. Ci sarebbero anche alcuni morti già estratti.