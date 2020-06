Si schiantano contro auto: muore mamma italiana con le sue tre bambine

Una famiglia italiana distrutta in una manciata di secondi dall’altra parte del mondo, in Canada. A morire, in un terribile schianto, sono state una mamma e le sue tre bambine. L’unico sopravvissuto è il marito della donna, e padre delle piccole. Il guidatore dell’altro mezzo è un ragazzo poco più che ventenne che guidava con la patente sospesa e una targa falsa. Nell’impatto si è fratturato una gamba. Un terribile incidente che ha spezzato la vita di quattro giovani donne è avvenuto nel pomeriggio di giovedì scorso a Brampton, in Canada.

Morte la mamma e le sue tre bimbe

A perdere la vita sono state la 37enne Karolina Ciasullo e le sue tre figlie, la maggiore, Klara, di sei anni, Liliana di quattro e Mila di solo un anno. L’unico che si è salvato nel tragico impatto è il marito della donna, e padre delle bimbe, Michele Ciasullo. La famiglia era originaria di Orsara di Puglia, comune in provincia di Foggia, ma da qualche anno si era trasferita in Canada, a Toronto. Secondo quanto riportato dai giornali locali, si trovavano a bordo del loro furgone familiare e si stavano dirigendo a nord, quando improvvisamente sono stati travolti da un’auto che stava provenendo dalla corsia opposta alla loro.

Il 20enne guidava in modo spericolato

Alla guida un 20enne con patente sospesa e targa falsa. Il ragazzo si è rotto una gamba nell’impatto con il furgone e non è in pericolo di vita. Da quanto emerso, sembra che il giovane sia stato notato il giorno prima guidare lo stesso mezzo in modo spericolato, nessuno però era riuscito a fermarlo. A testimoniare ciò ci sarebbe anche un video girato dal primo cittadino di Brampton che mostra le immagini dell’auto che prima finisce sul marciapiede, e subito dopo riparte sgommando con il piede schiacciato sull’acceleratore.