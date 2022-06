Il futuro è prevedibile: cosa succederà in Cina

“Porre tra le priorità l’obiettivo della stabilità della crescita”, “concentrarsi sulla stabilizzazione del mercato macroeconomico”, “concentrarsi sulla stabilizzazione degli attori del mercato e garantire l’occupazione”, “rafforzare l’attuazione di una politica monetaria stabile”. Nell’edizione 2022 del Rapporto sul Lavoro del Governo della Cina, il concetto di “stabilità” appare 78 volte ed è l’obiettivo più evidenziato in assoluto. Lo scorso anno, superando rischi e sfide, l’economia cinese è riuscita a mantenere la tendenza verso ripresa e sviluppo, raggiungendo i principali obiettivi già stabiliti (vale la pena di ricordare che l’anno scorso il PIL è aumentato dell’8,1%, raggiungendo i 114 trilioni di yuan). Risultati non proprio facili da ottenere e che dimostrano resilienza eforza di risposta dell’economia cinese rispetto a molteplici sfide, frutto anche della pianificazione generale messa in atto dal governo per la prevenzione e il controllo del Covid-19 e per lo sviluppo economico e sociale (incentrato appunto sulla stabilità).

L’epidemia non è ancora stata superata, il quadro internazionale appare sempre più grave e incerto mentre lo sviluppo economico cinese si trova ad affrontare la triplice sfida della contrazione della domanda, dello shock dell’approvvigionamento e dell’indebolimento delle aspettative. Pienamente consapevole della situazione interna ed esterna, Beijing ha perciò fissato per il 2022 la crescita del PIL intorno al 5,5%, in linea con l’esigenza di “mettere al primo posto la stabilità”. L’obiettivo ambizioso è dunque una crescita medio-alta, partendo

da una base elevata, considerando i dati relativi alla ripresa economica e il tasso di crescita medio del 5,1% degli ultimi due anni.

Insieme al tasso di crescita del Pil, nel Rapporto sul Lavoro del Governo, tra i principali obiettivi previsti quest’anno dalla Cina, appaiono la creazione di oltre 11 milioni di nuovi posti di lavoro nelle città, il mantenimento entro il 5,5% del tasso di disoccupazione urbano rilevato, il calmieramento dei prezzi al consumo a circa il 3% e il sostegno ad una produzione di cereali al di sopra degli 1,3 trilioni di jin (1 jin=0,5 kg). Nella definizione degli obiettivi previsti sono stati presi in considerazione tutti i settori chiave per la “stabilizzazione della crescita”. Stabiliti gli obiettivi, si procederà un passo alla volta per poter andare a colpo sicuro. Le stime del gettito fiscale prevedono un aumento di oltre 2.000

miliardi di yuan rispetto all’anno scorso e l’emissione di 3.650 miliardi di yuan di obbligazioni speciali da parte dei governi locali. Una grande quantità di fondi di investimento governativi guiderà l’espansione degli investimenti effettivi rafforzando il sostegno alle piccole e micro imprese e agli imprenditori individuali.

Per tutto il 2022 la Cina continuerà ad ampliare la sua apertura nei settori ad alto valore aggiunto, ad accorciare la lista negativa (cioè contenente i limiti) per l’ingresso nel paese degli investimenti esteri, a garantire alle imprese straniere il medesimo trattamento riservato alle aziende autoctone, a migliorare ulteriormente l’ambiente imprenditoriale e ad attirare maggiori investimenti. Inoltre, con il pieno svolgimento dell’iniziativa “Belt and Road” e la maggiore cooperazione economico- commerciale multilaterale e bilaterale (in virtù del Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP) - Beijing intende mantenere l’obiettivo di un mutuo beneficio con un numero sempre maggiore di paesi. In conclusione, nel 2022 la Cina deve tener conto della necessità della crescita stabile e di uno sviluppo nei settori ad alto valore aggiunto. Ma, in qualità di seconda potenza economica mondiale, avverte la responsabilità di raggiungere gli obiettivi di quest’anno portando al contempo energia positiva, come uno “stabilizzatore” della ripresa dell’economia globale.

PICCOLO DIZIONARIO DELLA POLITICA DELLO SVILUPPO

Dopo “stabilità”, ecco le altre parole più citate nel Rapporto sul lavoro del Governo cinese.

Aumentare

Aumentare la costruzione di strutture di supporto come quelle per l’assistenza agli anziani delle comunità e scuole materne

Aumentare opportunamente il prezzo minimo di acquisto di riso e grano

Gli standard di sussidio pro capite per l’assicurazione medica dei residenti e i servizi sanitari pubblici di base saranno aumentati rispettivamente di 30 yuan e 5 yuan

Aumentare adeguatamente la pensione di base per i pensionati e la pensione minima per gli abitanti delle zone urbane e rurali

Ridurre

Circa 2,5 trilioni di yuan di sgravio e rimborso fiscale nel 2022

Promuovere la riduzione dei costi di produzione e di operazione delle imprese

Continuare a fare un buon lavoro nel ridurre gli oneri degli studenti nella fase dell’istruzione obbligatoria

Sviluppare servizi di assistenza all’infanzia inclusivi per ridurre gli oneri della genitorialità familiare

Continuare a ridurre gli oneri per il personale di base

Garantire

Garantire l’approvvigionamento di necessari prodotti agricoli come i cereali

Garantire il sostentamento delle persone e il rifornimento delle imprese per la loro normale produzione e funzionamento

Concentrarsi sulla stabilizzazione degli attori del mercato e sulla garanzia di occupazione

Garantire l’occupazione dei veterani

Garantire l’approvvigionamento e la stabilità dei prezzi di materiali agricoli come i fertilizzanti

Rafforzare la garanzia della ricerca e della fornitura relativa ai farmaci per le malattie rare

Salute

Rafforzare la supervisione della qualità e della sicurezza per farmaci e vaccini

Migliorare gradualmente il livello di garanzia del servizio per la prevenzione e il trattamento delle malattie cardiovascolari e cerebrovascolari, del cancro e di altre malattie

Compensare le carenze della ginecologia e dell’assistenza all’infanzia, della psichiatria, della geriatria e di altri servizi

Aumentare le risorse mediche di alta qualità nelle città e nei distretti, migliorare la capacità di base per prevenzione e cura delle malattie

Costruire impianti sportivi e strutture accessibili tutti i cittadini

Istruzione

Promuovere sviluppo equilibrato e qualità elevata all’istruzione obbligatoria sia nelle aree urbane che in quelle rurali

Garantire l’iscrizione dei bambini in età scolare alla scuola più vicina

Aumentare le risorse inclusive per l’istruzione prescolare

Aumentare la costruzione di scuole superiori ordinarie nei distretti

Costruire università e curricula di prima classe e coltivare rapidamente un numero adeguato di talenti in scienze, ingegneria, agricoltura e medicina

Le università dovranno continuare ad aumentare la quota di ammissione di studenti provenienti dalle zone centrali, occidentali e rurali del paese

Migliorare il meccanismo di educazione collaborativa scolastica, familiare e sociale

Nuovo

Avviare una serie di grandi progetti, nuove infrastrutture, rinnovare vecchie strutture pubbliche e altri progettidi costruzione per promuovere lo sviluppo regionale coordinato e la nuova urbanizzazione

Realizzare 100 milioni di mu (1 mu= 666.67 metri quadrati) di nuovi terreni agricoli di alta qualità

Costruire e ristrutturare un lotto di distretti irrigui di grandi e medie dimensioni

Zone rurali

Sviluppare e-commerce, logistica, distribuzione per le zone rurali

Rafforzare i servizi finanziari rurali e accelerare lo sviluppo delle industrie nelle campagne

Proteggere i villaggi rurali e le loro caratteristiche

Promuovere il miglioramenti dei servizi igienici nelle zone rurali e lo smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti in aderenza alle condizioni locali

Popolazione

Effettuare indagini e rettifiche dei pericoli potenziali in edifici e strutture vetusti

Riprendere la ristrutturazione delle antiche comunità urbane

Incoraggiare lo sviluppo di servizi rurali di mutuo aiuto per l’assistenza agli anziani

Includere le spese per la cura dei neonati e dei bambini di età inferiore ai 3 anni nella speciale detrazione aggiuntiva per l’imposta sul reddito delle persone fisiche

Promuovere la costruzione di ambienti privi di barriere architettoniche e la ristrutturazione orientata agli anziani

Accelerare lo sviluppo del mercato degli atti a lungo termine e promuovere la costruzione di alloggi a prezzi accessibili

Scienza

Aumentare il sostegno ai giovani ricercatori

Rafforzare l’edificazione di una Cina digitale

Promuovere l’applicazione su larga scala del 5G

Sviluppare città intelligenti e villaggi digitali

Accelerare lo sviluppo di Internet industriale

Rafforzare lo sviluppo delle industrie digitali come quelle per i circuiti integrati e l’intelligenza artificiale

Migliorare l’innovazione delle tecnologie chiave sia a livello hardware che soware e le loro capacità di fornitura

Ecologia