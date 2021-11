Neutralizzare chi moltiplica il virus. E la Germania pensa all'obbligo vaccinale

Spingere sull'obbligo vaccinale per determinate professioni oppure lasciare tutto alla libera scelta dei singoli cittadini? In Germania si infuoca il dibattito sui vaccini anti Covid in concomitanza con l'arrivo della quarta ondata di contagi. La comunità scientifica è spaccata, così come lo è il mondo della politica. Il tema è delicato e vale per tutti i Paesi, visto che il ritorno di fiamma del Sars-CoV-2 potrebbe vanificare tutti gli sforzi fin qui effettuati per contrastare il virus.

Nuetralizzare i "moltpilicatori" del virus

Restando in Germania, una delle più importanti società scientifiche tedesche, l'Accademia Leopoldina, preme sulla politica chiedendo l'obbligo vaccinale per alcune professioni. Secondo quanto riportato dallo Spiegel, in una dichiarazione pubblica l'Accademia nazionale delle Scienze - della quale furono membri tra gli altri Max Planck e Albert Einstein – ha rilevato come solo una stretta decisa sulla vaccinazione possa spezzare l'ulteriore diffusione del coronavirus. Coronavirus, tra l'altro, " che è tornato ad avere una dinamica forte ", a detta degli stessi esperti dell'Accademia.

La possibile ricetta è emblematica: non solo sarebbe necessario obbligare alla vaccinazione il personale sanitario e quello delle scuole, ma anche tutti i possibili " moltiplicatori " del virus, ossia coloro che hanno molti contatti con altre persone. Attenzione però, perché per abbassare la curva epidemica dovrebbe essere fondamentale anche ottenere la dichiarazione dello status vaccinale dei lavoratori attivi in tutte le altre aziende. Piccolo problema: per far questo serve un aggiornamento dei regolamenti, poiché in Germania, alla maggior parte dei datori di lavoro non è consentito chiedere agli impiegati di rendere noto se siano vaccinati o meno.

La ricetta contro la quarta ondata

La ricetta include altri ingredienti. Oltre all'eventuale revisione dell'obbligo vaccinale per varie categorie di lavoratori, la Leopoldina ha chiesto un allargamento dell'applicazione della cosiddetta regola del 2G. Si tratta di una regola che consente l'accesso ai luoghi pubblici soltanto ai vaccinati e a tutti coloro che sono guariti dal virus.

Come se non bastasse, un buon numero di scienziati tedeschi ritiene che il Covid diventerà un virus endemico. Questo significa che, almeno nel lungo periodo, il Sars-CoV-2 circolerà in parti della popolazione in maniera durevole, proprio come accade con la normale influenza. Alla luce di una simile considerazione, l'Accademia ha chiesto un ulteriore accelerazione nello sviluppo dei farmaci antivirali per trattare chi si è già infettato con il coronavirus.