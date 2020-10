Il giallo della modella sparita nel nulla: ecco dove l'hanno ritrovata dopo un anno

Per giorni ha girato scalza e semi nuda per le strada terrose di Morro do Cantagalo, favela di Rio de Jainero. Sono stati alcuni senza tetto, colpiti dalla sua straordinaria bellezza, a segnalarla agli assistenti sociali che, in pochi giorni, sono risaliti alla sua identità. Quella splendida ragazza, vestita solo con una canottiera e un paio di legging sporchi e scalza era Eloisa Fontes, modella brasiliana scomparsa da anno.

I servizi sociali, allertati da alcune segnalazioni, l'hanno trovata a vagabondare, completamente disorientata, per Ciudad de Dios una delle bidonvilles più pericolose della capitale brasiliana. Lei ha tentato di resistere, terrorizzata dall'idea di ritornare alla vita stressante e opprimente delle passerelle, ma poi ha ceduto. Così, con una maglia da calciatore gialla e un paio di ciabatte nuove, Eloisa Fontes è stata portata al Philippe Pinel, una clinica psichiatrica nel sobborgo di Botafogo dove sarà curata. Nello zainetto, che la ragazza portava con sé, c'erano solo documenti e contratti di lavoro di quella vita che lei aveva deciso di cancellare.

Eloisa Fontes era scomparsa da New York un anno fa. La sua famiglia, il marito e la figlia non l'avevano più vista. Cancellati i profili social, distrutti cellulari e contatti che l'hanno resa irrintracciabile per lunghi mesi. Per tutti lei era fuggita per liberarsi da quel mondo tanto bello quanto opprimente della moda e delle passerelle. Ma anche da una vita difficile che l'aveva vista divorziare dal marito e allontanare dalla figlia di soli 7 anni, affidata al padre. Il tutto perché aveva già tentato di sparire, nel 2018, ritrovata dopo soli cinque giorni dalla scomparsa a White Plains, non lontano dalla sua casa sua e senza saper spiegare i motivi di quel gesto. " Problemi psicologici - avevano detto - paranoia ". Poi la nuova fuga, durata un anno e conclusasi pochi giorni fa in Brasile, nella sua terra natale.

La sua carriera di modella era stata fulminante. Era bastata una foto, inviata per un concorso di aspiranti modelle, a farla vincere e conquistare un biglietto di sola andata per New York. A soli 18 anni Eloisa aveva calcato le passerelle di alcuni dei marchi di moda più importanti del mondo: Dolce & Gabbana, Escada, Vivienne Westwood. E aveva conquistato le copertine di decine di riviste. Poi il matrimonio con il modello russo Andre Birleanu, di diciassette anni più grande di lei, e la figlia avuta da quel legame. I rapporti con il marito non sarebbero però stati idilliaci e lui era stato accusato più volte di essere violento e aggressivo.