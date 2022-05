La Gran Bretagna chiude le porte ai laureati italiani: "Esclusi dal visto speciale"

Dal prossimo 30 maggio la Gran Bretagna lancerà un " visto speciale " per i laureati di tutto il mondo che intendano trasferirsi, per motivi di studio o lavoro, nel Regno Unito. Ma nella lista dei " migliori atenei " stilata dal governo britannico, così come conferma il giornalista Luigi Ippolito, corrispondente a Londra per il Corriere della Sera, non figura neanche una sola università italiana.

Il "visto speciale"

La misura, o che dir si voglia, rientra nella strategia post-Brexit per passare da un modello di immigrazione incentrato sull'approvvigionamento di manodopera europa (a basso costo, diciamolo) a uno che attiri talenti e professionalità da tutto il mondo. Dunque non più giovani "leve" da impiegare come lavapiatti o camerieri ai tavoli del pub. In tal senso, il visto speciale servirà a selezionare " Individui di Alto profilo " - High Potential Individual - che potranno soggiornare per un periodo di 2/3 anni (tre solo se si è già conseguito il dottorato di ricerca) in terra straniera. Ma il titolo di laurea, diploma o specialistica che sia, non basterà a superare la soglia di sbarramento. Le qualifiche dovranno essere state conseguite in uno degli atenei elencati nella lista delle " migliori università del mondo " stilata dal governo britannico.

Nessuna università italiana nell'elenco

Gli atenei italiani sono fuori dal circuito inglese. Tra le eccellenze mancano all'appello financo la Normale di Pisa, la Bocconi e il Politecnico di Milano. Sono ben graditi, invece, i laureati provenienti dai 37 atenei considerati "migliori al mondo". O almeno, lo sono per le classifiche del Times Higher Education, della QS World University Rankings e la Academic Ranking of World Universities. I college statunitensi (Harvard, Yale e i "soliti" noti) restano in cima alle preferenze mentre sono solo cinque le università europee in lista: i due Politecnici svizzeri, ossia quello di Losanna e quello di Zurigo, l’Università di Monaco in Germania, quella Scienze e Lettere di Parigi - che è l’ex Ecole Normale Superieure – e la Karolinska di Stoccolma.

Il costo del visto