Harry senza le iniziali della regina sulla divisa, ancora tensioni in famiglia

Restano poche ore per rendere omaggio alla regina Elisabetta II, che domani compirà il suo ultimo viaggio verso l'abbazia di Westminster, per i funerali di Stato, e poi alla volta del castello di Windsor, dove sarà sepolta nella cappella di St. George, vicino al marito Filippo.

Oltre all'infinita folla di sudditi accorsi da ogni dove per salutare la sovrana, anche i membri della famiglia reale stanno onorando la compianta capofamiglia.

Nella giornata di ieri gli otto nipoti della regina Elisabetta hanno infatti dato il loro ultimo saluto alla nonna, riuniti tutti assieme intorno al feretro esposto a Westminster Hall. Per quindici minuti, William e Harry, Beatrice ed Eugenia, Zara Tindall e Peter Philips, Lady Louise e il visconte Severn hanno vegliato la bara in rigoroso silenzio.

Come annunciato nei giorni scorsi, Harry ha infine indossato la sua divisa militare per omaggiare la sovrana. Ma si è trattato, sembra, di un'eccezione alla regola. Il secondogenito di re Carlo III ha potuto presentarsi così vestito alla veglia solo grazie a una concessione del padre. Dopo aver lasciato il servizio come membro della famiglia reale, Harry era stato privato dei titoli militari. E non finisce qui.

C'è un dettaglio, infatti, che non è sfuggito agli occhi dei più attenti, che hanno messo a paragone la divisa di Harry con quella del fratello William, ora principe di Galles. Nell'uniforme di Harry mancano le iniziali "ER", le cifre della regina, eliminate dai gradi. Con ER si intende Elizabeth Regina, dove la parola queen viene sostituita dal più aulico termine latino. Il "II", posto solitamente in mezzo alle due lettere, indica invece "Elisabetta II".

Insomma, anche in questo caso c'è stato del dissapore fra i membri della famiglia reale. In merito alla questione, Harry ha dichiarato di avere il "cuore spezzato" . Una ferita, un motivo di umiliazione per il secondogenito di re Carlo che, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe addirittura valutato di rinunciare all'uniforme per presentarsi alla veglia in abiti da mattino.

Va detto però che le iniziali "ER", posizionate sulla spalla destra dell'uniforme, sono riservate solo ai membri della famiglia reale che svolgono compiti ufficiali. Ed Harry non ricopre più un simile ruolo dal 2021. Non sarebbe stata, dunque, un'ingerenza nei suoi confronti.

Alcuni amici di Harry, tuttavia, avrebbero rivelato alla stampa inglese che le tensioni con la famiglia reale non si sono affatto appianate. E questo episodio avrebbe creato ulteriori malumori.