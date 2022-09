Minuto di silenzio, processione e rito funebre: il programma per i funerali di Elisabetta II

Dopo dieci giorni di lutto, si terranno domani (lunedì 19 settembre) i funerali della regina Elisabetta II, scomparsa lo scorso 8 settembre 2022 all'età di 96 anni.

Domani la campana del Big Ben suonerà alle ore 8:00 londinesi per dare inizio al minuto di silenzio che sarà osservato in tutta la Gran Bretagna in memoria della sovrana, dopodiché la campana più grande della torre dell'orologio St. Stephen suonerà a morto ogni minuto durante la processione che accompagnerà il feretro della defunta sovrana dalla camera ardente della Westminster hall all'abbazia di Westminster, dove si svolgerà il rito funebre.

Il programma della giornata

Per tutta la vita la regina Elisabetta II ha dovuto rispettare protocolli, tempi e orari rigidissimi, e così sarà anche domani. È stato reso noto, infatti, un programma con gli eventi previsti per lo svolgimento della cerimonia.

Alle ore 06.30 (07.30 in Italia) sarà chiusa la camera ardente a Westminster Hall. In queste ultime ore, infatti, ci sarebbe una corsa da parte di quei cittadini che vogliono dare un ultimo saluto alla sovrana.

Alle ore 08.00, come abbiamo detto, il rintocco del Big Ben darà inizio a quello che è stato definito come "un momento nazionale di riflessione".

Alle 10.44, partirà la processione da Westminster Hall. Il feretro di Elisabetta II sarà accompagnato nel breve tragitto fino all'abbazia di Westminster, dove si svolgerà il funerale. L'arrivo della processione funebre è previsto per le 10.52.

Alle 11.00 dovrebbe iniziare il funerale. Chiunque potrà prendere posto nell'abbazia, le cui porte saranno aperte dalle 8 del mattino.

Alle 12.15 si chiuderanno le esequie. Il feretro verrà condotto all'arco di Wellington lungo un percorso di 2,4 km.

Alle 13.00 la bara sarà trasferita su un carro funebre, che inizierà in viaggio alla volta del castello di Windsor. L'arrivo è previsto per le 15.06. Una volta raggiunto il castello di Windsor, ci sarà la processione verso la cappella di St. George.

Alle 16.00 si terrà un servizio religioso di commiato alla presenza di 800 persone.

Alle 19.30 il corpo della Elisabetta verrà sepolto accanto a quello dell'amato marito Filippo, nella King George Vi Memorial Chapel. Qui si terrà una cerimonia privata per la famiglia reale.