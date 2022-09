“Su richiesta del re” Harry indosserà la divisa per onorare la Regina

Re Carlo III ha concesso una dispensa speciale al principe Harry: poter tornare a vestire l’uniforme militare sabato 17 settembre 2022, per la Veglia dei Principi di fronte alla bara della regina Elisabetta.

L’ultimo onore

Il Telegraph rivela che al principe Harry è stato dato un permesso speciale inaspettato per rendere l’ultimo omaggio alla nonna: indossare l’uniforme, un privilegio che la Megxit gli aveva portato via, benché il duca di Sussex abbia servito l’esercito della sovrana per 10 anni. Come conseguenza dell’allontanamento dalla royal family e della scelta di rifarsi una vita negli Stati Uniti, la regina Elisabetta aveva tolto al nipote patronati, scorta, gradi militari e trattamento di altezza reale. Una decisione che il principe non sarebbe mai riuscito a digerire e che ora verrà revocata per la sera dedicata alla Veglia dei Principi a cui parteciperanno i nipoti di Elisabetta II.

È stato re Carlo III a stabilire che il suo secondogenito possa rendere omaggio alla Regina in uniforme e non in abiti civili. Un onore che è stato riservato anche al principe Andrea (che si è ritirato dalla vita pubblica nel 2019, dopo lo scandalo Epstein e a cui sono stati revocati tutti i privilegi reali) durante la Veglia dei Principi riservata ai figli della monarca e avvenuta lo scorso 16 settembre. Non è ancora chiaro, invece, quali saranno le disposizioni per il funerale della Regina, il 19 settembre 2022.

Una fonte di Kensington Palace ha dichiarato al Telegraph: “Su richiesta del re, entrambi saranno in uniforme”. Solo il sovrano, infatti, può prendere una decisione tanto importante. A quanto risulta il principe Harry non avrebbe fatto, in merito, alcuna richiesta al padre. Un insider ha detto a Page Six: “Semplicemente era preparato a indossare qualunque cosa avesse stabilito sua nonna. È concentrato sugli onori da renderle e questo è tutto. Se vogliono che [indossi] l’uniforme, non ho ragione di pensare che non adempirà al suo dovere”. Una fonte del Daily Mirror ha definito l’intera faccenda una “situazione ridicola” , visto che Harry ha partecipato a missioni in Afghanistan e ha fortemente voluto gli Invictus Games dedicati ai veterani di guerra.

La volontà di re Carlo per quel che riguarda la presenza del duca di Sussex alla Veglia dei Principi non dovrebbe far pensare a un tregua o a una riconciliazione. Solo poche ore prima della concessione fatta a Harry è arrivata la notizia secondo cui i figli dei duchi di Sussex, Archie e Lilibet Diana, pur diventando principi potrebbero non ottenere il trattamento di altezze reali. Anche in questo caso la decisione spetta al sovrano che, però, dovrebbe pronunciarsi al riguardo solo dopo la fine del periodo di lutto, dal 26 settembre 2022. Harry e Meghan sarebbero “furiosi” al solo pensiero che ciò possa accadere, poiché priverebbe i figli della scorta.

Tuttavia i bambini non saranno working royals, quindi Carlo, in vista dell’attuazione del suo progetto di monarchia “snella” , potrebbe reputare più adeguato lasciare ai nipoti solo il titolo di principi. Se questa condizione si verificasse, si potrebbe aprire un nuovo capitolo nella guerra tra Windsor e Sussex.

La Veglia dei Principi

Sabato 17 settembre 2022 saranno i nipoti della regina Elisabetta a officiare la Veglia dei Principi, che durerà 15 minuti. Secondo quanto riportato da Page Six, William, il principe di Galles, si posizionerà in corrispondenza della testa della bara, mentre Harry sarà ai piedi. Accanto a William ci saranno Zara Tindall e Peter Phillips, i figli della principessa Anna. Accanto a Harry, invece, troveremo le principesse Beatrice ed Eugenia con i figli del principe Edoardo, Lady Louise Windsor e James, Visconte Severn. In proposito una fonte ha commentato al Telegraph: “I nipoti [della Regina] su invito del Re, desiderano rendere omaggio [alla sovrana] come hanno fatto, lo scorso venerdì, i loro genitori”.