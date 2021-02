Follia politically correct: "Basta Mr e Mrs Potato". Ma scoppia la bufera

Hasbro, azienda Usa produttrice di giocattoli, ha ultimamente compiuto una svolta, in nome dell’“ inclusività ”, ai danni di Mr Potato, personaggio del cartone animato per bambini Toy Story. Tale personaggio perderà infatti il titolo di “ Mister ”. Negli Sati Uniti, numerose aziende di giochi e di intrattenimento per ragazzi hanno in questi mesi modificato in nome del politicamente corretto le proprie creazioni. Prima della Hasbro, la Disney aveva fatto una sorta di mea culpa riguardo ai presunti messaggi razzisti contenuti in alcuni suoi classici, da Dumbo a Gli Aristogatti, decidendo di accompagnare la visione degli stessi con messaggi di allerta sull’“impatto dannoso” di quei contenuti video.

La scelta di Hasbro è stata annunciata dalla stessa società americana, con un tweet in cui la stessa ha fatto sapere che, da oggi in poi, i giocattoli di Mr e di Mrs Potato si chiameranno semplicemente “ Potato Head ” (testa di patata), senza riferimenti al sesso dei personaggi. Rendendo “ neutro ” quel giocattolo, l’azienda intende permettere a ogni bambino di essere libero di creare la sua " famiglia di patate ideale ", anche con due mamme o due papà. L’annuncio di Hasbro ha subito spaccato in due il web, tra favorevoli e contrari alla scelta presa in nome del politicamente corretto. I critici della decisione hanno preso le difese degli storici personaggi di Toy Story chiedendosi polemicamente se anche Barbie fosse destinata cambiare nome, mentre opinioni favorevoli sono state invece espresse dalle associazioni del mondo Lgbt e dalla rivista specializzata in giochi per bambini The toy insider. Ali Mierzejewski, direttore di quest’ultima, ha infatti sottolineato: “ È solo una patata, ma i bambini hanno bisogno di riconoscersi nei giochi che usano ”.

Hold that Tot – your main spud, MR. POTATO HEAD isn’t going anywhere! While it was announced today that the POTATO HEAD brand name & logo are dropping the ‘MR.’ I yam proud to confirm that MR. & MRS. POTATO HEAD aren’t going anywhere and will remain MR. & MRS. POTATO HEAD pic.twitter.com/6I84KrxOLQ — Hasbro (@Hasbro) February 25, 2021