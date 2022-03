"Qui si fa la Storia". L'incontro che può cambiare la guerra

Nel pomeriggio di questa delicata trasferta a Kiev sono arrivate alcune foto. Mostrano i principali protagonisti seduti all'interno di un vagone ferroviario in viaggio verso l'Ucraina mentre osservano alcune mappe poste sul tavolo.

It is here, in war-torn Kyiv, that history is being made. It is here, that freedom fights against the world of tyranny. It is here that the future of us all hangs in the balance. EU supports UA, which can count on the help of its friends - we brought this message to Kyiv today. pic.twitter.com/Us7k9xTq5f