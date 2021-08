L'orrore dei talebani: appendono all'aereo un uomo impiccato

Kandahar, oltre a essere la seconda città più grande dell'Afghanistan, è il più importante centro politico dei talebani. È da qui che nel 1994 il Mullah Omar ha fatto partire la prima avanzata nel Paese. Ed è sempre qui che il Mullah Baradar, in questi giorni, ha tenuto gli incontri più importanti per la formazione del nuovo governo.

Non è quindi una località come tante altre. Sarà pure per questo che è proprio da qui che arrivano molti video di propaganda degli studenti coranici. L'ultimo in ordine di tempo riguarda il pattugliamento dei cieli della città. Non proprio una perlustrazione “ordinaria” però. Dall'elicottero usato dagli studenti coranici infatti spunta dall'abitacolo il corpo di un uomo senza vita, impiccato e attaccato al mezzo con una corda. Il video è stato diffuso da un account Twitter denominato “Talib Times”.

Our Air Force!

At this time, the Islamic Emirate's air force helicopters are flying over Kandahar city and patrolling the city. pic.twitter.com/rlE6nUldZf — Talib Times (@TalibTimes) August 30, 2021

Non è dato sapere se si tratta di un mezzo ufficiale di comunicazione dei talebani. Il canale appare molto aggiornato, ora dopo ora da alcuni giorni diffonde notizie e foto da ogni parte dell'Afghanistan. E ovviamente le informazioni sono tutte a favore degli islamisti. Si va dai festeggiamenti per la fine dell'occupazione Usa alle scene di “normalità” arrivate da Kabul. Le immagini dell'elicottero con l'uomo impiccato appeso sono state ritenute drammaticamente dal quotidiano inglese The Indipendent. Chi ha inserito il video ha scritto a margine una didascalia eloquente: “Ecco la nostra aviazione”.

Chiaro il segnale che i talebani hanno voluto lanciare. Non solo possono pattugliare lo spazio aereo di Kandahar, ma anche imprigionare e impiccare i propri nemici. Sui social il messaggio in queste ore sta passando in tutto il mondo. Ieri lo hanno potuto vedere nella sua cruda realtà tutti i cittadini di Kandahar volgendo lo sguardo al cielo.

Ma c'è un altro particolare su cui si è soffermato il The Indipendent. L'elicottero usato dovrebbe essere un Black Hawk statunitense. Uno di quelli che Washington aveva donato al governo afghano di Ghani scioltosi in poche settimane con l'avanzata talebana. Oggi il velivolo è nelle mani degli islamisti. Assieme ad altri elicotteri e ad altri armamenti lasciati e abbandonati dall'esercito afghano in ritirata.

Una circostanza che ha aperto un'altra discussione. I talebani stanno controllando il Paese con i mezzi americani rimasti sul campo. Oltre all'orrore di vedere un uomo impiccato a un elicottero, c'è quindi anche la beffa. A sottolinearlo è stato nelle ultime ore il deputato repubblicano Jim Banks. Secondo il membro del Congresso Usa sono rimasti in Afghanistan armamenti per un totale di 85 miliardi di Dollari. Si tratta di una stima ufficiosa, perché per il momento la Casa Bianca non è in grado di quantificare con esattezza il totale delle armi lasciate negli hangar e nei magazzini delle basi.