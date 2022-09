Incidente stradale per Zelensky: ecco cos'è successo davvero

Volodymyr Zelensky sarebbe rimasto ferito in modo lieve a causa di un incidente d'auto avvenuto a Kiev la scorsa notte. A diffondere la notizia via web è stato il portavoce presidenziale Serhii Nykyforov, che in un breve comunicato ha parlato di uno scontro tra la vettura sulla quale viaggiava il premier e un veicolo privato. "Il presidente è stato visitato da un medico: non sono state riportate ferite gravi" , ha spiegato il portavoce sul suo profilo Facebook, precisando anche che "le circostanze dell'incidente verranno accertate dalle forze dell'ordine". Nessuna conseguenza per Zelensky, quindi, mentre altrettanto non si può dire per il conducente del mezzo che si è scontrato con l'auto sulla quale viaggiava il premier. "I medici che accompagnano il capo dello Stato hanno prestato soccorso all'autista dell'auto privata e lo hanno messo su un'ambulanza" , ha infatti concluso Serhii Nykyforov.

L'incidente si sarebbe verificato intorno alla mezzanotte, quando il convoglio di cui faceva parte anche il suv nero di Zelensky, di ritorno da Izyum, procedeva verso Maidan. La vettura privata si sarebbe scontrata con quella sulla quale si trovava il presidente ucraino, centrandola sulla fiancata. Pochi minuti dopo lo scontro l'arrivo dei soccorsi, composti da un camion dei vigili del fuoco, da alcune vetture della polizia e da ben tre ambulanze.

A bordo di una di queste viene caricato il responsabile del sinistro, che pare, come confermato dallo stesso portavoce presidenziale Serhii Nykyforov, abbia avuto la peggio. Presenti sul posto anche alcuni passanti e curiosi, i quali intuiscono subito, visto il dispiegamento di vetture di pronto intervento, che non si tratta di un semplice incidente stradale. Ecco perché sul web vengono diffuse alcune immagini degli istanti immediatamente successivi allo scontro, anche se in nessuna di esse compare Volodymyr Zelensky.

Per il momento non sono state diffuse immagini ufficiali, nè alcun riferimento a bollettini medici. Poco concrete invece le voci di un attentato girate sui social in rete, visto che nessuno dell'entourage presidenziale ha al momento avanzato tale ipotesi.