"Bomba atomica su Londra": la simulazione che spaventa

La devastazione sarebbe totale: è questo il risultato di una simulazione sullo sgancio di una bomba atomica sulla capitale inglese Londra che conta quasi 9 milioni di abitanti. Non c'è nessun attacco in vista e Putin non è ancora arrivato a tanto ma il risultato è il frutto di alcuni parametri inseriti su Nukemap, una mappa interattiva creata da uno storico americano presso lo Stevens Institute of Technology, studioso degli ordigni nucleari. Il sito consente a qualsiasi utente di fare simulazioni prendendo in considerazione diversi parametri: prima si inserisce la città, poi la potenza dell'esplosione espressa in Kilotoni, unità di misura per sapere la quantità di energia sprigionata dopo un'esplosione, le opzioni di base e, infine, c'è il pulsante "detonare" che mostra gli effetti sulla mappa interattiva. È sicuramente meglio che resti per sempre "un gioco" online.

Ecco le simulazioni su Londra

Il quotidiano inglese Daily Star ha cercato di capire cosa succederebbe se venisse sganciato un ordigno uguale a quello che ha Hiroshima, nel 1945, provocò la morte di più di 60mila. A Londra andrebbe peggio: più di 76mila morti e quasi 250mila feriti, un'apocalisse. Invece, se invece venisse sganciata una bomba nucleare come quella che a Nagasaki provocò 45mila morti, nella capitale inglese andrebbe ancora peggio con più di 82mila morti e più di 250mila feriti. Una situazione ancora peggiore, quindi, che nella prima ipotesi. C'è da dire, come ricorda IlMessaggero, che quegli ordigni erano datati: oggi gli effetti potrebbero essere ben peggiori a causa di atomiche con tecnologie diverse e ancora più devastanti del passato.

L'ipotesi peggiore

Infatti, i risultati con le testate nucleari moderne sono terribili: Nukemap ha mostrato che con la bomba più grande mai provata nell'ex Urss la devastazione supererebbe di gran lunga quelle precedenti. Londra avrebbe quasi 6 milioni di morti, i feriti quasi tre milioni e mezzo ma gli effetti arriverebbero fino a Norwich che si trova circa 100 miglia verso nord. Una situazione da apocalisse. È chiaro che, come vale per Londra, la simulazione sarebbe molto simile anche in altre metropoli mondiali in termini di morti e devastazione. Ma non è finita qui, perchè il Daily Star ha visto cosa accadre se venisse sganciato l'ordigno più potente mai testato dagli Usa: in quel caso, le radiazioni arriverebbero addirittura fino a Copenaghen, Danimarca. Londra e tutte le zone limitrofe sarebbero completamente rase al suolo.

"Regno Unito spazzato in 202 secondi"