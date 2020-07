Quella rivelazione choc su Kate ​"Non deve farlo, è molto rishioso"

All’epopea di Meghan Markle e ai dissidi con la corona inglese si aggiunge un altro capitolo molto controverso. A rivelare nuovi colpi di scena è il libro "Royals at War", in uscita il prossimo 23 luglio, il quale alzerebbe il velo sul rapporto tra Kate Middleton e il principe Harry (anch’esso molto problematico). Dylan Howard e Andy Tillett sono gli autori di una biografica che, fin da ora, promette di creare altro scompiglio tra le mura di palazzo. Secondo i due giornalisti, molto quotati nell’ambiente, pare che abbiano dedicato pagine e pagine alla figura di Kate Middleton, che è stata mal vista dai Sussex ancora prima della Megxit e ancor prima del royal wedding. La biografia, infatti, confermerebbe che la moglie di William avrebbe avuto un colloquio privato con Harry per parlare di Meghan e dell’imminente matrimonio.

Secondo le ricostruzioni dei due autori del testo, la Middleton non era affatto convinta che la Markle potesse essere la moglie giusta per il principe. Tanto è vero che la duchessa avrebbe cercato di frenare l’entusiasmo del principe, sperando che potesse cambiare idea o quanto meno di ritardare il lieto evento. "Troppo rischioso”" avrebbe confermato Kate Middeton. E questo colloquio tra i due non avrebbe fatto altro che inasprire ancora di più il rapporto tra i due duchi. "Harry ha sposato Meghan così fretta perché cercava una figura forte, una donna che potesse rimpiazzare sua madre – si legge nella biografia -. E proprio per questo che la Middleton avrebbe esortato il cognato a non avere fretta e a prendere con coscienza la decisione". Harry però non avrebbe di certo seguito il consiglio di Kate e avrebbe agito d’impulso. Ecco perché il matrimonio è stato organizzato in tutta fretta e perché i duchi non sono mai riusciti a ricucire gli strappi con Kate e William.

Nella biografia però ci sono altre rivelazioni che hanno lasciato tutti senza parole. A incrinare i rapporti ci sarebbe di mezzo anche una questione di soldi. Kate Middleton ha accusato Harry di essere una persona poco parsimoniosa. Infatti, quando era ancora fidanzato con Meghan, avrebbe speso più di 480 mila sterline tra viaggi e costosi regali. Tutto il contrario della Regina e di Kate che, da sempre, hanno gestito molto bene il proprio conto in banca. Il libro, dunque, farà sicuramente scalpore e oltre a regalare nuove verità sulla vita dei Fab4, getta benzina sul fuoco su una vicenda che ancora oggi non ha trovato la sua degna conclusione.