Kiev respinge le navi russe nel Mar Nero. Pesanti combattimenti nel Donbass | La diretta della guerra

Nel Donbass continua a tenere banco la battaglia di Severodonetsk. Nelle ultime ore il capo dell'amministrazione regionale di Lugansk, Sergey Gaidai, aveva parlato di una riconquista ucraina di gran parte della città e di russi respinti, salvo poi modificare le sue parole. Pare che le forze di Kiev controllino soltanto il settore industriale dell'Azot e che la situazione in città sia peggiorata in modo significativo. La Cnn parla di " pesanti combattimenti " e di una situazione " che cambia ogni ora ".

La diretta:

Ore 8:30 | Governatore Dnipropetrovsk: "Russi usano lanciarazzi Uragan a Kryvyi Rih"

Le truppe russe hanno utilizzato dei lanciarazzi Uragan contro il distretto di Kryvyi Rih, nella regione di Dnipropetrovsk, provocando almeno un ferito. Lo ha dichiarato questa mattina il capo dell'amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk, Valentin Reznichenko, sul proprio canale Telegram. "Siamo in difficoltà. Il distretto di Kryvyi Rih è di nuovo sotto tiro. Di notte, il nemico ha colpito la comunità di Zelenodolsk dagli Uragan. Un uomo di 46 anni è stato ferito a Velyka Kostroma", ha scritto Reznichenko, aggiungendo che il civile è in ospedale e che diverse case del villaggio sono state danneggiate.

Ore 7:42 | Intelligence Gb: "Imminente nuovo sforzo russo sull'asse settentrionale del Donbass"

"Durante il fine settimana le forze ucraine hanno riconquistato parti di Sieverdonetsk anche se probabilmente le forze russe continueranno ad occupare i distretti orientali". È questo il quadro disegnato dall'intelligence britannica nel suo ultimo report diffuso dal Ministero della Difesa di Londra. Non è da escludere, si legge nell'aggiornamento, che il piano più ampio della Russia continui a essere quello di isolare l'area di Sieverdonetsk sia da nord che da sud. Scendendo nei dettagli, "la Russia ha ottenuto guadagni sull'asse Popasna meridionale fino a maggio, ma nell'ultima settimana i suoi progressi nell'area si sono bloccati". I pesanti bombardamenti vicino a Izium suggeriscono che la Russia si sta preparando a fare un nuovo sforzo sull'asse settentrionale. "La Russia - conclude il report - avrà quasi certamente bisogno di realizzare una svolta su almeno uno di questi assi per tradurre i guadagni tattici in successo a livello operativo e progressi verso il suo obiettivo politico di controllare tutta l'Oblast' di Donetsk".

Ore 7:12 | Cnn: "Missili russi e attacchi aerei nelle regioni di Donetsk e Lugansk"

Il ministero della Difesa ucraino ha affermato che le forze russe hanno lanciato missili e attacchi aerei contro una serie di obiettivi in ​​tutta l'Ucraina, con il chiaro obiettivo di abbattere le difese ucraine e colpire infrastrutture chiave. Un portavoce del ministero della Difesa ha affermato che la Russia sta effettuando "intense operazioni di fuoco e assalto lungo l'intera linea di scontro di combattimento nelle regioni di Donetsk e Lugansk". Lo riferisce la Cnn.

Ore 7:33 | Kiev: "Navi russe respinte a 100 km da costa Mar Nero"

La Marina ucraina ha annunciato di aver respinto navi da guerra russe a 100 km dalla costa del Mar Nero. La flotta è stata "costretta a cambiare tattica" dopo aver attuato per settimane un duro blocco, ha sottolineato il comando della Marina di Kiev: "Il gruppo di navi della flotta russa del Mar Nero è stato cacciato al largo delle coste ucraine per più di cento chilometri. Nel tentativo di riprendere il controllo della parte nord-occidentale del Mar Nero, l'avversario ha dovuto cambiare tattica, schierando sistemi missilistici costieri Bal e Bastion in Crimea e nella regione di Kherson e ridistribuendo forze aggiuntive all'Isola dei Serpenti".

Ore 5:30 | Militari Kiev: "Servono molti più lanciarazzi Mlrs"

Per avere una possibilità di sconfiggere la Russia l'Ucraina ha bisogno di almeno 60 sistemi lanciarazzi multipli (Mlrs), molti di più di quelli promessi finora da Stati Uniti e Regno Unito: lo afferma al Guardian il tenente colonnello Oleksiy Arestovych, consigliere militare del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nonostante gli Mlrs siano "un'arma rivoluzionaria", dice Arestovych, non ne sono stati impegnati abbastanza per cambiare le sorti della guerra. "Meno ne prendiamo e peggiore sarà la nostra situazione - spiega l'ufficiale ucraino -. Le nostre truppe continueranno a morire e noi continueremo a perdere terreno", in particolare se i paesi con decine di Mlrs "decideranno di donarne solo quattro o cinque". "Se otteniamo 60 di questi sistemi - afferma ancora Arestovych - i russi perderanno ovunque ogni capacità di avanzare e saranno fermati di colpo. Se ne prendiamo 40 avanzeranno, anche se molto lentamente e con pesanti perdite. Con 20 continueranno ad avanzare, con un numero di vittime superiore a quello attuale".