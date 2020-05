La Lagarde tira dritto: "L'euro è irreversibile, ma va cambiato Patto di Stabilità"

" Credo che i termini del Patto di stabilità e di crescita debbano essere rivisti e semplificati prima che si pensi a reintrodurlo, quando saremo usciti da questa crisi ": la proposta è di Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea (Bce), intervistata da Federico Fubini sul Corriere della Sera . Dall'emergenza sanitaria alle ripercussioni economiche della pandemia fino alla sentenza tedesca di Karlsruhe, Lagarde spiega a trecentosessanta gradi il suo punto di vista su come uscire dalla crisi del coronavirus, con una convinzione ben precisa: il rischio per l'euro è prossimo zero e la moneta unica è irreversibile. Ricordando la mission della Banca centrale europea, Lagarde spiega che " la stabilità dei prezzi è il cuore del nostro mandato, con un’inflazione al di sotto ma vicina al 2% ". In circostanze come quelle di oggi, afferma, " in cui l’inflazione – e le attese di inflazione – sono nettamente inferiori all’obiettivo e l’economia è in profonda recessione, la Bce deve perseguire una politica monetaria accomodante quanto necessario per stabilizzare, allo stesso tempo, l’inflazione e l’economia. Dobbiamo intervenire ogni qual volta si manifesti un rischio di restrizione delle condizioni finanziarie ".

Parlando della reazione dei Paesi europei alla crisi, Christine Lagarde sottolinea che " i Paesi economicamente più indeboliti ", che a volte " sono i più colpiti dal virus ", non hanno margini di manovra di bilancio che " permettano lo sforzo necessario a risollevare le loro economie ". Per questo motivo, prosegue la presidente della Banca centrale europea, " la soluzione è dunque un piano europeo di rilancio di bilancio rapido, solido, per ristabilire la simmetria fra i Paesi nell’uscita dalla crisi. Per chiarezza, questo piano deve avvantaggiare di più gli Stati che ne hanno più bisogno". Positivo il giudizio della Bce rispetto alla proposta di Emmanuel Macron e Angela Merkel di istituire un fondo di rilancio europeo da 500 miliardi di euro. Tale proposta, spiega, apre " la strada a un’emissione di debito a lungo termine effettuata dalla Commissione europea e soprattutto permettono di attribuire aiuti diretti importanti a favore degli Stati più colpiti dalla crisi. Ciò dimostra lo spirito di solidarietà e di responsabilità a cui ha fatto riferimento la cancelliera la settimana scorsa ".

Lagarde: "Il Mes non ha nulla a che fare con i salvataggi del passato"