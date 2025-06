Israele-Iran, Netanyahu: "Opportunità per la pace". Teheran: "Risponderemo a crimini Usa" | La diretta

I nomi delle operazioni militari non sono mai casuali, soprattutto a Washington. Il "martello di mezzanotte" (midnight hammer) trumpiano, abbattutosi sull’Iran verso le 2 del mattino domenica 22 giugno non fa eccezione. L’annuncio dell’operazione statunitense contro i siti nucleari iraniani è arrivato con un nome che ha subito attirato l’attenzione. Un’etichetta apparentemente semplice, ma che – come spesso accade nella nomenclatura militare – è tutt’altro che casuale. Dietro le due parole scelte dal Pentagono si cela una strategia comunicativa e simbolica precisa, pensata per rafforzare la percezione di potenza, precisione e determinazione. Gli Usa sono entrati nella guerra lanciata da Israele contro l'Iran per cancellarne il programma atomico dopo che nella notte di giovedì 13 giugno, Israele aveva lanciato un potente attacco contro l'Iran. Tel Aviv ha attaccato le infrastrutture nucleari iraniane, decapitato i suoi vertici militari, ucciso scienziati di alto livello, e distrutto radar e postazioni missilistiche, usando aerei da guerra e droni introdotti clandestinamente nel Paese in precedenza. L'Iran ha risposto con diversi attacchi missilistici verso Israele. I bombardamenti tra le due parti sono continui. Ieri il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato che l'azione avviata in Iran apre a opportunità di accordi di pace.

08:22 - Idf: nostro drone abbattuto nell'ovest

Un drone dell'aeronautica militare israeliana è stato abbattuto questa mattina nella zona di Khorramabad, nell'Iran occidentale. Lo hanno confermato le Idf, le Forze di difesa israeliane. "Durante le attività operative, un drone dell'Aeronautica militare è stato abbattuto in Iran. Non c'è timore di fughe di informazioni", afferma l'esercito israeliano. I media iraniani hanno riferito che il drone israeliano abbattuto era un modello Hermes. La scorsa settimana, un drone Hermes 900 dell'Aeronautica militare israeliano è stato abbattuto nella zona di Isfahan.

08:14 - Premier australiano: "Sosteniamo attacco Usa per impedire arma nucleare"

Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha espresso il suo sostegno all'attacco statunitense contro l'Iran. "Il mondo è da tempo concorde sul fatto che non si possa permettere all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare. E noi sosteniamo le azioni per impedirlo", ha dichiarato Albanese in una conferenza stampa a Canberra, sollecitando anche un ritorno al dialogo per evitare una guerra su vasta scala.

08:02 - Trump lancia "Miga" e apre al cambio di regime in Iran

"Se l'attuale regime iraniano non è in grado di rendere di nuovo grande l'Iran, perché non dovrebbe esserci un cambio di regime??? MIGA!!!". Così, riprendendo lo slogan Maga (Make America great again), il presidente americano Donald Trump ha aperto alla possibilità di un cambio di regime in Iran.

07:51 - Iran, nuovo capo dell'esercito: "Daremo risposta ai crimini Usa"

"I crimini degli Stati Uniti hanno sempre ricevuto una risposta decisa. Questa volta non è diverso". Lo ha dichiarato il nuovo capo di Stato Maggiore dell'esercito iraniano, Amir Hatami, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Fars.

7.18 - Suonano di nuovo le sirene in Israele: "In arrivo missili dall'Iran"

Questa mattina all'alba è scattato di nuovo l'allarme anti-aereo in varie zone di Israele, comprese le città di Tel Aviv, Haifa e Gerusalemme. L'Idf infatti ha segnalato missili in arrivo dall'Iran, si legge in una nota dell'esercito

5:32 - Trump rinvia a domani la partenza per il vertice Nato di Amsterdam

Donald Trump ha rinviato a domani la partenza per il vertice Nato di Amsterdam, inizialmente annunciata per oggi.

5:30 - Missili iraniani contro Israele, esplosioni anche a Tel Aviv

Forti esplosioni sono state udite a Tel Aviv dopo l'allarme antiaereo lanciato dall'Idf per l'arrivo di alcuni missili iraniani.

5:28 - Gaza: nove civili morti durante attacco dell'artiglieria israeliana

Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa palestinese Wafa, nove civili sarebbero stati uccisi nella tarda serata di domenica a causa di un colpo di artiglieria israeliana. I civili erano in attesa di aiuti alimentari nell'area di Al-Waha, a nord-ovest di Gaza City.