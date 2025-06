Grealish in Serie A, ma ha un ingaggio da 18 milioni: ecco chi può prenderlo

Duello emiliano: Parma e Bologna su Tommaso Baldanzi

È sfida aperta tra Parma e Bologna per Tommaso Baldanzi, trequartista classe 2003 di proprietà dell’Empoli. Il club toscano valuta il giocatore circa 15 milioni di euro, ma è disponibile a considerare formule flessibili come il prestito con obbligo di riscatto o l’inserimento di contropartite tecniche. Il Parma appare leggermente favorito grazie a rapporti consolidati con l’entourage del giocatore, mentre il Bologna punta sulla partecipazione all'Europa League e su un progetto tecnico più ambizioso.

Genoa forte su Jesper Karlsson

Il Genoa ha individuato in Jesper Karlsson, esterno offensivo svedese del Bologna, un profilo interessante per rafforzare il reparto avanzato. Dopo una stagione sotto le aspettative, il cartellino del giocatore è stato rivalutato intorno ai 7-8 milioni di euro, rispetto agli 11 investiti dai rossoblu un anno fa. Il Genoa valuta un prestito con diritto di riscatto o una possibile operazione di scambio.

Sassuolo su Andrea Colpani

Il Sassuolo, tornato in carrozza in Serie A, sta cercando un giocatore di qualità e fantasia: l’obiettivo è Andrea Colpani del Monza. Il centrocampista offensivo, classe 1999, è valutato circa 12 milioni di euro. I neroverdi puntano a ridurre la parte cash attraverso l’inserimento di una contropartita o un pagamento dilazionato. Colpani ha aperto alla destinazione e gradirebbe un ruolo centrale nel nuovo progetto tecnico.

Napoli su Jack Grealish

Il Napoli ha avviato i contatti per Jack Grealish del Manchester City, uno dei nomi più altisonanti del mercato. L’operazione resta complessa a causa dell’ingaggio dell’esterno inglese, che percepisce circa 18 milioni di euro lordi annui. Il club azzurro valuta la possibilità di un prestito con parte dello stipendio pagato dai Citizens. Grealish non è più al centro del progetto tecnico di Guardiola e potrebbe considerare la Serie A per rilanciarsi.

Mattia Viti alla Fiorentina

La Fiorentina è a un passo dall’acquisto di Mattia Viti, difensore centrale del Nizza.

L’intesa con il club francese è vicina sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Il giocatore ha già dato il proprio assenso al trasferimento e potrebbe tornare in Italia dopo l’esperienza maturata in Ligue 1. Il suo arrivo servirebbe a rafforzare il reparto difensivo in vista della nuova stagione.