"Ha ucciso 10 persone": azienda sotto inchiesta per il "formaggio-killer"

Un'azienda casearia del Cantone (Svizzera) è sott'accusa per aver rivenduto formaggi infestati da listeria. Ben 34 persone si sarebbero ammalate a causa del prodotto contaminato; di queste 10 sarebbero morte. I reati ipotizzati dal pubblico ministero di Svitto, che alla data del 27 agosto ha comunicato l'apertura di un'indagine penale, sono di di omicidio colposo plurimo, lesioni gravi e infrazione contro la legge sulle derrate alimentari, si legge in una nota riportata dal Corriere del Ticino .

Il caso

I fatti risagono alla scorsa primavera. La listeria era stata trovata durante un’ispezione interna avvenuta in maggio presso il caseificio Vogel di Steinerberg. Sebbene l'azienda avesse informato tempestivamente i punti vendita con cui collaborava, e le autorità che hanno provveduto ad emettere subito un avviso, 34 persone si sono ammalate di listeriosi. Di queste, 10 sono morte. In seguito alla segnalazione si è provveduto ad ulteriori accertamenti sul caso da cui "s i è potuti risalire ad altri episodi registrati nel 2018 ", ha spiegato all’agenzia Keystone-ATS la procuratrice Franziska Steiner. Per questo motivo, il pubblico ministero di Svitto ha comunicato, quest'oggi, di aver aperto una procedura penale contro un caseificio presente nel cantone. Il sospetto è quello di omicidio colposo plurimo, lesioni gravi e infrazione contro la legge sulle derrate alimentari, si legge in una nota. Per l'azienda vige comunque la presunzione di innocenza fino a prova contraria.

Cos'è la listeriosi