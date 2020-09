"C'è un uomo col jet pack". Lo strano "avvistamento" nei cieli di Los Angeles

L'insolito avvistamento è avvenuto intorno alle 18,35 di domenica scorsa sopra l'aeroporto di Los Angeles. Quando due piloti delle compagnie aeree JetBlue e American Airlines "sfiorano" un uomo in volo con uno zaino a razzo a quasi 1000 metri di quota.

"Torre di controllo, American 1997, abbiamo appena superato un ragazzo in un jet pack". È quanto si sente dalle registrazioni aeree delle conversazioni diffuse dall'emittente Fox 11 Los Angles e su cui sta indagando la Federal Aviation Administration, l’agenzia federale preposta all’aviazione civile degli Stati Uniti. "American 1997, ok, grazie, era alla tua sinistra o alla tua destra?", chiede il controllore. "Sul lato sinistro a circa 300 metri o giù di lì alla nostra altitudine", risponde il pilota. Poi subito dopo anche il pilota del volo JetBlue segnala lo strano incontro. "Abbiamo appena visto il ragazzo passare nel jet pack", dice. Il controllore consiglia poi ad un terzo aereo in volo di usare cautela. "Una persona in un jet pack è stata avvistata 300 metri a sud di Los Angeles a circa 3000 piedi", continua il controllore. E una voce non identificata commenta: "Succede solo a Los Angeles".

Una portavoce dell'Fbi Laura Eimiller, ha detto al LA Times che anche l'agenzia sta indagando sull'incidente sfiorato. "L'FBI è a conoscenza dei rapporti dei piloti di domenica e sta lavorando per determinare cosa sia successo", dichiara l'agenzia in un comunicato. Ancora ignota l'identità delll'uomo volante.