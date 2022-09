L'Ue si spacca sul gas: nessuna decisione sul tetto al prezzo

Ancora un rallentamento sul tetto al prezzo del gas, il cosiddetto "price cap". Jozef Sikela, ministro dell'Industria della Repubblica Ceca, ha frenato immediatamente le aspettative di chi credeva che oggi al Consiglio straordinario sull'Energia a Bruxelles si sarebbe giunti quantomeno a un accordo di massima. " Mi aspetto che andremo avanti passo dopo passo, implementando le misure strada facendo. Potrebbe essere il prossimo punto in agenda ", ha detto il rappresentante di Praga. Ed è un commento rilevante dal momento che al suo Paese spetta la presidenza di turno dell'Unione europea.

Il dossier appare estremamente divisivo all'interno dell'Unione europea. Kadri Simson, commissaria Ue all'energia, arrivando al Consiglio dei ministri ha spiegato il punto di vista di Bruxelles: " Poiché diversi Stati membri si aspettano soluzioni diverse, la Commissione deve presentare un'idea che goda di un ampio sostegno ". " Dobbiamo trovare un modo che sia accettabile per tutti gli Stati membri ", ha concluso Simson. Ma la partita non sembra affatto semplice visto che esistono diversi membri dell'Unione sulle barricate, in primis la Germania.

Le spaccature sul price cap