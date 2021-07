La palla di fuoco in cielo. "Ha aperto porte e finestre"

Un meteorite di enormi dimensioni ha illuminato sabato notte il cielo della Norvegia meridionale, provocando un'ondata di avvistamenti segnalati fino alla Svezia.

Un'enorme palla di fuoco

Diverse persone hanno contattato la polizia per dire di aver visto una luce estremamente intensa e di aver sentito forti rumori secondo quanto riportato dall'emittente norvegese Nrk e dal quotidiano Vg: alcune persone hanno affermato che la pressione esercitata dal passaggio del corpo celeste ha provocato l'apertura di porte e finestre. Un giornalista di Vg ha descritto lo spettacolo come una palla di fuoco che ha illuminato il cielo. Secondo le testimonianze, il bagliore del meteorite era visibile in gran parte della Norvegia meridionale e persino in Svezia poco dopo l'una di notte: gli esperti ipotizzano che alcune parti del meteorite possano essere cadute a ovest di Oslo: Vegard Lundby, del 'Norwegian Meteorite Network' ha riferito di ricerche in corso per trovare i frammenti che potrebbero pesare diversi chilogrammi e rivelarsi preziosi per capire anche quale sia la provenienza.

"Potenti lampi di luce"

Potenti lampi di luce sono stati seguiti da quelli che molti descrivono come " enormi scoppi" : la rete di meteoriti norvegese ha immagini che mostrano come fosse visibile da Kristiansand a Trondheim ma, altre a tutta la Norvegia meridionale, segnalazioni sono arrivate anche dalla Svezia. " Probabilmente è stato visibile in un'area di circa 600 chilometri ", afferma Lundby. " Ho visto due potenti lampi di luce e ho sentito il bouldering pochi secondi dopo. È abbastanza tipico delle meteore. Ho visto meteore molte volte, ma non ho mai sentito il rombo di una meteora in questo modo ", ha affermato Morten Bilet, del Norwegian Meteor Network, all'emittente norvegese.

La zona colpita

Una webcam a Holmestrand, a sud di Oslo, ha catturato una palla di fuoco che cadeva dal cielo ed eruttava in un lampo luminoso che illuminava un porto turistico. La rete norvegese Meteor ha analizzato le riprese video e altri dati domenica per cercare di individuare l'origine e la destinazione del meteorite. I dati preliminari suggeriscono che il meteorite potrebbe aver essere caduto in una vasta area boschiva, chiamata Finnemarka, a 60 km ad ovest della capitale Oslo, secondo la rete. " È stato pazzesco ", ha insistito Morten Bilet. Entro il pomeriggio di domenica non erano ancora stati trovati detriti e, data la posizione "impegnativa", la ricerca di possibili meteoriti potrebbe richiedere anche " circa 10 anni " secondo quanto dichiarato da Bilet. La meteora ha viaggiato a 15-20 km al secondo ed illuminato il cielo notturno per cinque o sei secondi. Come riportato dal The Guardian, alcuni testimoni oculari hanno anche affermato di aver sentito un vento più forte a causa della meteora che ha causato un'onda di pressione.

"Paura ed eccitazione"

“ Quello che abbiamo avuto la scorsa notte era una grande roccia che viaggiava probabilmente tra Marte e Giove, che è la nostra cintura di asteroidi. E quando arriva, crea un rombo, una luce e una grande eccitazione tra noi esperti e forse un po' di paura tra gli altri ", ha affermato l'esperto. Non ci sono state segnalazioni di danni o persone particolarmente spaventate. Torna alla mente un precedente del 2013, quando sulla Russia centrale vicino la città di Chelyabinsk, una meteora è caduta facendo piovere palle di fuoco su una vasta area e causando un'onda d'urto che ha distrutto finestre, danneggiato edifici e ferito 1.200 persone.