"Minaccia la democrazia", "È pazzo o soffre di demenza". Scontro Biden-Trump

Negli Stati Uniti è andato in scena un colorito botta e risposta tra Joe Biden e Donald Trump. L'attuale presidente democratico ha esplicitamente chiamato in causa il tycoon affermando che la democrazia statunitense è in pericolo, e che deve essere difesa da Trump e dalle forze della destra estremista. " Deve essere pazzo o affetto da demenza all'ultimo stadio ", ha quindi replicato Trump riferendosi a Biden.

L'affondo di Biden

Tutto è iniziato quando Biden ha citato Trump nel corso di un discorso a Filadelfia, in vista del sempre più vicino voto di midterm. " La minaccia alla democrazia americana è reale. Donald Trump e i repubblicani Maga (acronimo che fa riferimento a "Make America Great Again" ndr) rappresentano un estremismo che minaccia le fondamenta della nostra repubblica ", ha dichiarato l'inquilino della Casa Bianca. Nell'intervento Soul of the Nation, durato circa 24 minuti, Biden ha incalzato il pubblico spiegando che Trump e la destra estremista vogliono privare il popolo dei suoi diritti fondamentali.

Biden ha sostanzialmente inserito la battaglia per la salvaguardia della democrazia Usa al centro delle elezioni di midterm del prossimo novembre, quando verranno rinnovati i deputati della camera e un terzo dei senatori. Il presidente Usa ha così delineato un'arena politica ideale all'interno della quale si affrontano due schieramenti: chi sostiene i valori americani e chi – Trump – vuole invece distruggerli. " Mentre vi parlo questa sera, uguaglianza e democrazia sono sotto attacco... Dobbiamo essere onesti con noi stessi e gli altri: troppo di quello che accade oggi nel nostro paese non è normale ", ha aggiunto Biden.

Biden ha quindi specificato di non avercela con il partito repubblicano in sé, quanto con " i repubblicani Maga ", e cioè con chi ha scelto di schierarsi con Trump e con la visione Make America Great again. " I repubblicani Maga non rispettano la Costituzione. Non credono nello stato di diritto. Non riconoscono la volontà del popolo. Rifiutano di accettare il risultato di elezioni libere. Sostengono leader autoritari e alimentano le fiamme della violenza politica, minacciando i nostri diritti personali, il perseguimento della giustizia, lo stato di diritto, l'anima di questo paese ", ha tuonato Biden.

La risposta di Trump

Impossibile non aspettarsi una risposta, altrettanto piccata, di Trump. Che, puntualmente, è arrivata alimentando ulteriori polemiche nel dibattito statunitense. The Donald ha accusato Biden di essere " matto o affetto da demenza senile ". " Se guardate alle parole, al significato, dell'imbarazzante e arrabbiato discorso di Biden, ha minacciato l'America, anche con l'uso della forza militare. Deve essere pazzo o affetto da demenza all'ultimo stadio ", ha scritto l'ex presidente americano sul suo canale social Truth.

