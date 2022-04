La strana targa delle auto in Ucraina: cosa significa

Sembra di essere a Londra ma si trovano al fronte ucraino della guerra e in alcune delle città più martoriate come Kiev, Karhiv e Mykolaiv: decine di Suv, auto familiari, minivan con tanto di targa inglese e guida a destra. Che succede improvvisamente in questi centri ucraini e con questi mezzi utilizzati contro i russi? La risposta è presto detta: le auto britanniche sono poco richieste nel mercato internazionale (per via del volante a destra) e hanno prezzi molto più bassi rispetto a quelle europee.

Chi c'è dietro gli acquisti

Dopo Zelensky, che da ex comico è diventato leader di un Paese che si sta difendendo con le unghie e con i denti dall'armata russa, dietro l'acquisto di queste decine di mezzi per l'esercito ucraino c'è Serhiy Prytula, comico e attore ucraino di 40 anni che sta raccogliendo donazioni per aiutare la sua gente. Il fondo riceve circa 7 milioni di sterline al mese con le quali vengono acquistate nuove attrezzature militari di tutte le tipologie da fornire all'esercito: si va dai giubbotti antiproiettile ai telescopi termici, dai binocoli ai dron fino a kit medici e generatori elettrici. Come ricorda Il Messaggero, Serhiy Prytula è anche un presentatore televisivo diventato famoso con uno show molto popolare in ucraina, "Faina Yukraina" ( "Nizza Ucraina").

"Perché interessano questi veicoli"

L'idea di acquistare auto britanniche di seconda mano è venuta proprio alla sua fondazione. " I veicoli britannici hanno un prezzo interessante, circa la metà del costo delle loro marche equivalenti sull'Europa continentale, poiché le auto a destra non sono molto richieste a livello internazionale" ha affermato Prytula durante un'intervista nel suo ufficio di Kiev utilizzato come punto che raccoglie e distribuisce le donazioni. Una volta acquisgate, le auto attraversano la Manica fino a raggiungere l'Ucraina nel giro di 5-6 giorni e trasportare da appositi camion. A quel punto, inizia la distribuzione all'esercito. Fino a ora, sono già 20 le macchine inglesi inviate, altrettante si stanno per acquistare ma l'obiettivo è superare almeno i 60 veicoli.

Quali sono i costi