Morta a 52 anni Helen McCory, zia Polly nella fortunata serie Peaky Blinders

Si è spenta a 52 anni Helen McCory. A darne l'annuncio è stato suo marito Damian Lewis. L'attrice combatteva da tempo contro un cancro. Il grande pubblico ha avuto modo di conoscerla e amarla nella serie Peaky Blinders. Lascia due figli. " Con il cuore a pezzi devo annunciare che dopo un'eroica battaglia contro il cancro, la bella e straordinaria donna che è Helen McCrory è morta in pace a casa, circondata da un'ondata di affetto da parte di amici e familiari ", ha scritto suo marito nell'annunciarne la dipartita. Un post pieno di amore e di disperazione da parte dell'attore, che ha così voluto darle l'ultimo saluto: " È morta come ha vissuto. Senza paura. Dio, l'abbiamo amata e sappiamo quanto siamo stati fortunati ad averla avuta nelle nostre vite. Ora vai in cielo, piccola, e grazie ".

Il suo ruolo in Peaky Blinders

Nella fortunatissima serie britannica, Helen McCory interpretava Polly Gray, zia dei fratelli Shelby, membri della gang dei Peaky Blinders. La serie tv è ambientata a Birmingham nel primo Dopoguerra, un periodo durante il quale nella città inglese, così come nelle altre di tutta Europa, la popolazione viveva una profonda crisi economica e sociale. Il ruolo interpretato da Helen McCory è cruciale nella serie, perché lei è la vera matriarca della famiglia Shelby, ne custodisce i segreti ma, soprattutto, ne è tesoriera. La sesta stagione di Peaky Blinders è attesa tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 e per i tantissimi fan della serie sparsi in tutto il mondo sarà il vero ultimo saluto alla grande attrice. I profili social di Peaky Blinder, appresa la notizia, ha voluto rendere omaggio all'amatissima zia Polly: " Tutto il nostro amore e i nostri pensieri sono con la famiglia di Helen. Riposa in pace ".

La parte in Harry Potter

Altra grande saga, stavolta cinematografica, alla quale ha preso parte Helen McCory è Harry Potter. Protagonista degli episodi "Harry Potter e il principe mezzosangue" e di entrambe le parti di "Harry Potter e i doni della morte", l'attrice ha interpretato il ruolo di Narcissa Malfoy fino agli ultimi capitoli della saga. Nella saga, Narcissa appartiene a una delle famiglie Purosangue e per questo è cresciuta odiando i Babbani. Nella serie il suo era un personaggio cattivo, che minacciò di morte anche il maghetto Harry Potter. Un personaggio che, però, nel corso della storia ha mostrato anche il suo lato positivo, tradendo Voldemort.