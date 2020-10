Nato morto il terzo figlio di Chrissy Teigen e John Legend: "Un dolore mai provato prima"

Non ce l’ha fatta Chrissy Teigen, la moglie del cantante John Legend, a portare a termine la gravidanza: il loro terzo figlio è nato morto. Domenica scorsa, la donna aveva iniziato a sanguinare ed era stata ricoverata in una struttura ospedaliera della California, il Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles.

Ricoverata per una emorragia

La modella e influencer aveva infatti avuto una serie di complicazioni durante la gestazione. Purtroppo ieri, mercoledì 30 settembre, la moglie del noto cantante, con il quale è sposata dal 2013, dopo 6 anni di fidanzamento, ha perso il bambino che aveva in grembo. Per la coppia sarebbe stato il terzo figlio. Secondo quanto reso noto, la Teigen, dopo aver avuto una importante emorragia, sarebbe stata ricoverata d’urgenza in ospedale. I medici che hanno avuto in cura madre e figlio non sono però riusciti a salvare la vita al bambino, che è nato ormai morto. A dare la tragica notizia è stata la stessa Teigen attraverso un post struggente su Instagram, accompagnato da foto in bianco e nero raffiguranti la coppia disperata nella stanza d’ospedale.

Sul suo profilo la modella ha scritto: “Siamo sotto shock e in quel tipo di profondo dolore di cui hai sentito parlare ma che non hai mai provato prima. Non siamo stati in grado di bloccare l’emorragia e di dare al nostro bambino il sangue di cui aveva bisogno, nonostante le molte trasfusioni. Non è bastato. Non abbiamo mai deciso i nomi dei nostri figli fino all’ultimo momento possibile dopo la nascita, prima di lasciare l’ospedale. Ma qui, per qualche ragione, avevamo cominciato a chiamare Jack il bambino che avevo in grembo. Per noi sarà per sempre Jack. Jack ce l’ha messa tutta per essere parte della nostra piccola famiglia, e lo sarà per sempre".

Per la coppia sarebbe stato il terzo figlio