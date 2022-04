"O tutti eroi o...": quel post sibillino di Capuozzo sulla guerra

"Le guerre sono così, per Putin e per noi, in modo simmetrico: sono sabbie mobili, inizi, e poi è sempre più difficile venirne fuori". Secondo Tony Capuozzo, dopo più di un mese, la fine del conflitto in Ucraina e tutt'altro che vicina.

Il noto cronista di guerra ricorda la richiesta fatta all'Italia da parte del ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba di inviare altre armi perché "il peggio deve ancora venire". Ma non solo. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un’intervista rilasciata a Fox News, non ha lasciato spazio a compromessi, dichiarando: "Una vittoria della verità significa una vittoria per l’Ucraina e gli ucraini" , ammettendo, però, di non saper rispondere alla "domanda dolorosa" sul "quando". Di certo, per Zelensky, c'è solo che: "Oltre alla vittoria, il popolo ucraino non accetterà nessun risultato" perché "la questione dell’integrità territoriale e della sovranità è fuori discussione" . Ma, oltre alla determinazione del presidente ucraino, ci sono altri indizi che lasciano pensare che la guerra possa durare a lungo. Capuozzo nota come l'arrivo di carriarmati comprati dagli Stati Uniti sia il segnale che gli ucraini vogliono passare dalla difesa all'attacco. "Vuoi negare il diritto ucraino alle terre irredente da otto anni di guerra sporca e una quarantina di giorni di guerra nobile? ", si chiede polemicamente il cronista che racconta di essere andato a visitare il santuario militare di Fagarè della Battaglia, a due passi dal Piave, vicino al quale si trova una casa con la famosa scritta: “Tutti eroi! O il Piave o tutti accoppati!".