"Offende l'islam": Cineworld ritira la pellicola tra le polemiche

Vittoria degli islamici nel Regno Unito. Nei giorni scorsi, una pellicola incentrata sulla figlia di Maometto, Lady Fatima, è stata ritirata dalla catena di cinema Cineworld nel Regno Unito a seguito delle proteste degli attivisti islamici che si sono presentati davanti alle sale cinematografiche al grido di "Allahu akbar", definendo il film offensivo e "blasfemo". Cineworld, come riportato dal Guardian, ha così affermato di aver preso la decisione di annullare tutte le proiezioni di The Lady of Heaven per " garantire la sicurezza del nostro staff e dei clienti ". Il produttore del film ha difeso i diritti dei manifestanti di esprimere il loro disappunto, ma ha detto che era " sciocco " e contrario ai valori britannici che il film fosse ritirato completamente.

Le proteste degli islamici

La conferma delle proteste arriva anche dal sito islamico 5Pillars, che ha twittato la foto di un raduno " 200 musulmani che protestavano contro Lady of Heaven fuori da Cineworld in Broad Street, Birmingham ". A Bolton, riferisce sempre il Guardian, una proiezione della pelliccola è stata annullata dopo che 100 manifestanti si sono presentati davanti alla sala del Cineworld. Il presidente del Bolton Council of Mosques aveva sollecitato la cancellazione della proiezione , affermando che il film era " sostenuto da un'ideologia settaria di natura blasfema nei confronti della comunità musulmana ".

Più di 117.000 persone, nel frattempo, hanno firmato una petizione per cercare di far cancellare il film da tutti i cinema del Regno Unito. A seguito delle proteste, un portavoce di Cineworld ha affermato che " a causa dei recenti incidenti relativi alle proiezioni della pellicola, abbiamo deciso di annullare le prossime proiezioni del film a livello nazionale per garantire la sicurezza del nostro personale e dei clienti ". Cineworld avrebbe dovuto proiettare il film sulla figlia di Maometto a Bradford, Birmingham, Bolton, Londra (Ilford e O2 Greenwich), Glasgow Silverburn, Milton Keynes, Sheffield e Wolverhampton.

Il film sulla figlia di Maometto