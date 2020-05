Olanda, autorità consigliano ai single di trovarsi un "compagno di letto"

In Olanda, le autorità hanno ultimamente messo al centro della propria azione post-epidemia le esigenze dei single, suggerendo a questi ultimi di " trovarsi un compagno di letto ". Tale esortazione, diretta a consentire alle persone sole di affrontare senza traumi questo periodo in cui si dovranno mantenere le distanze di sicurezza, è contenuta in delle linee-guida diffuse dall'Istituto nazionale di Sanità (Rivm). La strategia diretta a venire incontro ai bisogni dei single è stata deliberata dalle istituzioni dell'Aia mentre il Paese, in concomitanza con l'allentamento della serrata generale, si appresta a tornare alla normalità, con parrucchieri ed estetisti che hanno già riaperto, mentre bar, cinema e risotranti potranno tornare in attività il primo giugno.

Le linee-guida rivolte alle persone sole, fa sapere oggi AdnKronos, puntano a integrare il campionario di raccomandazioni emanato il 23 marzo e inteso ad attuare in tutta l'Olanda un " confinamento intelligente ". In base alle prescrizioni emanate allora, ogni cittadino poteva accogliere in casa propria fino a un massimo di tre individui provenienti dall'esterno, mantenendo però una distanza interpersonale anti-contagio di un metro e mezzo.

Con la recente integrazione del documento messo a punto a marzo dal Rivm si è appunto focalizzata la condizione peculiare di chi vive da solo, constatando finalmente che " se uno è single vuole anche un contatto fisico ". In particolare, afferma l'agenzia romana, il nuovo campionario di consigli sollecita gli individui privi di relazioni affettive stabili a procurarsi ' un compagno di letto, o anche solo per le coccole, per superare il periodo in cui sarà necessario mantenere le distanze sociali '.