Supplizi e le violenze indicibili. Dentro le "stanze" delle torture

In Olanda è stata di recente portata alla luce un’attività criminale che si avvaleva di alcuni container convertiti in “ luoghi di tortura ”. Le autorità dei Paesi Bassi hanno infatti ultimamente rivelato i dettagli di un’indagine avviata mesi fa analizzando le conversazioni telefoniche in codice che i presunti criminali si scambiavano tramite un network illegale chiamato EncroChat. Nel rilevare informazioni relative a traffici di droga messi su dai membri della rete illegale, gli inquirenti hanno a un certo punto accertato che, nelle conversazioni incriminate, vi erano anche dettagli molto più raccapriccianti, inerenti a dei luoghi di supplizio, progettati dai criminali per relegarvi le vittime dei loro rapimenti.

La pista inerente a tali centri di tortura ha così condotto gli investigatori olandesi a effettuare, a giugno, una raccapricciante scoperta nei pressi del piccolo villaggio di Wouwse Plantage, ubicato nel sudovest del Paese dei polder, al confine con il Belgio. I medesimi investigatori hanno inoltre diffuso ieri un video che documenta proprio il macabro rinvenimento.

Lì, all’interno di un magazzino, gli inquirenti locali hanno appunto scovato ben sette container adibiti a “ stanze di supplizi ”. Dentro le sette strutture, le forze dell’ordine hanno infatti trovato attrezzature preposte a seviziare le vittime di rapimenti: particolari sedie da dentista, pinze, bisturi e manette.

In particolare, alle sedie citate erano applicate, all’altezza dei braccioli e dei poggiapiedi, delle “ cinture ”, probabilmente preposte a immobilizzare gli arti dei malcapitati.

Secondo quanto rivelato ieri dalle autorità d’Olanda, la scoperta dei sette container fatta a giugno sarebbe stata resa possibile dalla decifratura di alcune “ parole in codice ”.

Nelle conversazioni telefoniche intercettate dalla polizia locale scandagliando EncroChat sono state appunto captate dagli inquirenti le parole “ sala per il trattamento ” ed “ ebi ”, poi interpretate dagli stessi investigatori come nomi in codice utilizzati dai criminali per indicare il magazzino di Wouwse Plantage in cui erano occultati i container degli orrori. Nel dettaglio, la parola “ ebi ” faceva riferimento alla sigla “ Extra Beveiligde Inrichting ” (Istituzione di massima sicurezza), con cui viene indicato il supercarcere olandese di Nieuw Vosseveld.

Oltre a individuare l’ubicazione esatta del luogo di torture, le autorità dei Paesi Bassi, sempre analizzando le telefonate scambiate tra i malavitosi su EncroChat, sono anche risalite all’identità di alcune potenziali vittime dei rapimenti e delle sevizie, avvertendole così immediatamente ed esortandole di conseguenza a nascondersi.

Per il momento, le forze dell’ordine della nazione dei polder hanno arrestato sei persone, accusate di avere messo a punto il luogo sinistro ubicato a Wouwse Plantage.

L’indagine che ha portato alla macabra scoperta effettuata a giugno è stata portata avanti dagli inquirenti d’Olanda con la collaborazione delle forze dell’ordine francesi e inglesi.