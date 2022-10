Omicidio Caruana Galizia: sicari confessano, condannati a 40 anni

Un’altra importante sentenza per la morte di Daphne Caruana Galizia, la giornalista maltese uccisa il 16 ottobre 2017. I fratelli George Degiorgio (59 anni) e Alfred Degiorgio (57 anni) hanno ammesso la loro colpevolezza e sono stati condannati a 40 anni di reclusione. I due sicari hanno confermato di aver fabbricato, piazzato e fatto esplodere l’ordigno che cinque anni fa uccise la cronista 53enne.

40 anni ai sicari di Daphne Caruana Galizia

Come riportato dal Times of Malta, George e Alfred Degiorgio hanno ritirato la dichiarazione di “non colpevolezza” per strappare una sentenza più clemente (rischiavano due ergastoli). Il tribunale maltese ha confermato la sentenza proposta dalle parti: 40 anni dietro la sbarre - con l'ipotesi di future riduzioni per buona condotta - e il pagamento di 42.930 euro ciascuno.

Un altro passo verso la giustizia per la morte della Caruana Galizia, uccisa per le sue inchieste sulla corruzione tra i circoli politici ed economici del Paese, noto paradiso fiscale nel Mediterraneo. Nel 2015 la giornalista aveva acceso i riflettori su un patto corruttivo tra il tycoon Yorgen Fenech, l'ex capo di gabinetto Keith Schembri e l'ex ministro dell'energia e del turismo Konrad Mizzi.

Salgono così a quattro i colpevoli materiali accertati per l’omicidio di cinque anni fa. Oltre ai fratelli Degiorgio, sono già stati condannati il complice Vince Muscat (ha patteggiato a 15 anni) e il mandante Yorgen Fenech (il processo partirà entro la fine dell’anno). Condono tombale, invece, per l’intermediario Melvin Theuma: come ricordato dall’Ansa, è stato lui a “consegnare” il tycoon.

“Un altro passo verso la giustizia”