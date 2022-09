"La pandemia è finita": l'annuncio di Biden sul Covid

" The pandemic is over " ("la pandemia è finuta"). Parola di Joe Biden che, riferendosi ovviamente alla pandemia di Covid-19, ne ha proclamato la fine all'interno degli Stati Uniti. Dal Salone dell'auto di Detroit, e nel corso di un'intervista concessa all'emittente televisiva Cbs News, il presidente statunitense ha lanciato un messaggio forte e chiaro. Certo, il Covid rappresenterà ancora un problema ma – è stato il senso delle affermazioni di Biden – il peggio è ormai alle spalle.

L'annuncio di Biden

" Se ci si guarda intorno, nessuno indossa più una maschera e tutti hanno un bell'aspetto. Anche io penso che le cose stiano cambiando. E penso che questo (l'evento a Detroit ndr) sia un buon esempio ", ha dichiarato Biden. L'inquilino della Casa Bianca ha quindi ribadito che la pandemia negli Stati Uniti " è finita " ma che c'è ancora " un problema con il Covid ". " Dobbiamo lavorarci ancora molto ", ha aggiunto lo stesso Biden.

Dando uno sguardo ai bollettini sanitari, infatti, le autorità sanitarie statunitense segnalano una media giornaliera di circa 400 decessi attribuiti al Covid. Secondo il bilancio ufficiale, più di un milione di cittadini statunitensi ha perso la vita a causa della pandemia dall'inizio del 2020 ad oggi. Dopo una prima fase pandemica durissima, caratterizzata da lockdown e rigide misure di sicurezza, l'avvento dei vaccini e l'adattamento alla minaccia ha consentito al mondo intero di invertire gradualmente il trend.

Ricordiamo tuttavia che Biden aveva già sostenuto in passato - da ultimo durante il discorso per il Giorno dell'indipendenza il 4 luglio dello scorso anno - che gli Stati Uniti avevano superato la fase acuta della pandemia. In quell'occasione, il leader democratico aveva proclamato " l'indipendenza dal virus ". Solo che, nelle settimane successive, la variante Delta del coronavirus ha costretto la Casa Bianca a tornare sui suoi passi.

La situazione del Covid negli Stati Uniti

Come ha sottolineato la Cnn, tecnicamente il governo degli Stati Uniti designa ancora Covid-19 alla stregua di un'emergenza di salute pubblica, mentre l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sostiene che resta un'emergenza di salute pubblica di interesse globale. Le recenti frasi di Biden lasciano però intendere che per Washington è arrivata l'ora di voltare pagina.

Anche perché è stato lo stesso direttore dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ad affermare che la fine della pandemia di Covid-19 è " in vista " e che il mondo non è mai stato in una posizione migliore per porre fine a quell'emergenza. " La scorsa settimana il numero di decessi settimanali segnalati per Covid è stato il più basso dal marzo 2020 ", ha affermato Ghebreyesus. " Non siamo mai stati in una posizione migliroe per porre fine alla pandemia. Non siamo ancora a quel punto, ma la fine è vicina ", ha concluso.

Il mese scorso i centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno modificato la loro guida Covid per esortare la nazione ad allontanarsi da misure come le quarantene e il distanziamento sociale, per concentrarsi invece sulla riduzione dei casi più gravi della malattia. Alcune persone, tra cui gli anziani e gli immunocompromessi, restano comunque ancora a forte rischio e potrebbero aver bisogno di continuare a prendere maggiori precauzioni.