"Parla con gli investigatori". Rushdie ascoltato dalla polizia

Il peggio sembra essere passato per lo scrittore Salman Rushdie, colpito lo scorso 12 agosto da una serie di coltellate da parte di quello che sembra essere un integralista islamico, seguace del governo iraniano. Rushdie è stato colpito da varie coltellate al collo, alle braccia e all'addome ma le operazioni alle quali è stato sottoposto hanno dato esito positivo e ora lo scrittore, benché costretto ancora alla degenza ospedaliera, è fuori pericolo.

Rushdie nelle scorse ore ha iniziato a parlare con gli investigatori che stanno indagando sull'attacco subito. Lo scrittore parla "in modo articolato" e per il momento non sembrano evidenziarsi problemi da quel punto di vista. A 48 ore dall'attacco subito, Salman Rushdie era stato staccato dai macchinari per la respirazione assistita e, quando ha ripreso conoscenza, persone a lui vicine riferiscono che ha anche iniziato a scherzare. L'autore dei "Versi Satanici" sta meglio ed è in via di guarigione, ma ha se sarà un percorso lungo e complesso perché le ferite provocate dalle dieci coltellate sferrate dal 24enne Hadi Matar sono gravi. " Sebbene abbia riportato ferite gravi che gli cambieranno la vita per sempre, non ha perso il suo senso dell'umorismo grintoso e provocatorio ", ha scritto su Twitter il figlio maggiore Zafar. Nessun aggiornamento sulle condizioni dell'occhio destro, colpito da una coltellata e che, secondo quanto riferito in precedenza da Wylie, Rushdie rischia di perdere. La famiglia si è detta profondamente sollevata e ha chiesto di continuare a rispettare la sua privacy.