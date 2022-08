"Mi fa dormire in garage". La rivelazione della madre di Musk

È una donna orgogliosa del proprio figlio la famosa Maye Musk, madre dell'ancor più celebre patron di Tesla Elon Musk.

Intervistata dal Times, la modella 74enne, elegante e splendida con le sue rughe, ha rivelato alcuni aneddoti personali della sua vita, e non sono mancati i riferimenti al figlio. L'intervista è stata pubblicata sull'edizione domenicale del quotidiano londinese ed è stata molto apprezzata proprio per la spontaneità della donna, che ad oggi viene ancora chiamata a posare per le riviste di moda (ultima, ma non per importanza, la sua comparsa in costume da bagno sulla copertina di Sports Illustrated Swimsuit). " Mi ingaggiano per le mie rughe, nessuno mi ha mai chiesto di cambiare ", rivela schiettamente Maye Musk.

Una sicurezza acquisita con il tempo. Per arrivare ad essere la donna che è oggi la madre di Elon Musk ha dovuto affrontare anche prove difficili, come la tossica e violenta relazione con l'ex marito. Un uomo che, oltre ad insultarla, dandole della brutta e stupida, non esitava anche ad aggredirla fisicamente. " Mi ricordo che pensavo: non posso essere così brutta, faccio la modella. Ma mi picchiava, quindi non mi mettevo a contestarlo ", racconta.

Solo in un secondo momento la donna aveva trovato la forza di chiudere il matrimonio, prendendo i tre figli Elon, Kimbal e Tosca e lasciando il Sudafrica alla volta del Canada. La donna confessa di essere stata "terrorizzata all'idea di non essere capace di sfamare i miei ragazzi".

I toni dell'intervista cambiano in meglio quando Maye Musk passa a parlare del figlio Elon, del quale è oltremodo orgogliosa. Da piccolo lo chiamava "genius boy" per la sua spiccata curiosità e capacità di apprendimento. " Era sempre intento ad assorbire informazioni, potevamo chiedergli qualsiasi cosa. E questo era prima di internet. Immagino che ora potremmo chiamarlo internet" , racconta divertita.

Nonostante il grande successo e il denaro di cui dispone, Elon non sarebbe un uomo attaccato ai beni materiali, assicura la 74enne. Lei stessa si dichiara una donna semplice, e rivela di vivere in un appartamento di New York "non grande" perché " non ho bisogno di spazio inutile ".