Il Partygate dei laburisti: quella birra di Starmer che accende la polemica

Era il 30 aprile dello scorso anno. L'Inghilterra era ancora sottoposta a misure di restrizione nei luoghi chiusi, per evitare la diffusione del Covid-19. Ma quella sera, una coppia di studenti filmò il leader dei Labour, Keir Starmer, mentre beveva una birra con i colleghi nonostante i divieti in vigore. Così, il Partygate, lo scandalo delle feste in Gran Bretagna durante il lockdown, colpisce anche i laburisti, che da giorni sono al centro delle pagine del Daily Mail.

Un filmato di 43 secondi mostra Starmer mentre beve una birra e chiacchera coi colleghi ma, quando era emerso il video, la polizia aveva detto che non c'era nulla su cui indagare. Domenica, però, il leader Labour è stato messo alle strette in alcuni programmi televisivi e la storia è tornata alla ribalta. Per giustificare il fatto i laburisti hanno sostenuto si trattasse solo di una riunione di lavoro, eventualità consentita dalla legge nonostante le misure precauzionali contro la pandemia. Successivamente, però, è emerso che il video era stato girato dopo le 22.00 di un venerdì sera, il che rende la tesi poco plausibile. Non solo. Inizialmente, il partito aveva negato la presenza di Angela Rayner, la vice di Starmer. Ma anche questa dichiarazione si è rivelata fasulla, dato che è poi emersa anche la sua presenza. ​ "Non ho mai visto un incontro di lavoro con persone sedute ai tavoli, che bevono San Miguel e che stanno in piedi a mangiare dai piatti - ha detto al Daily Mail uno degli studenti che ha filmato il tutto- Non stavano facendo una riunione. C'è una chiara differenza tra un incontro e ciò che stava accadendo lì, che era del tutto sociale ".

I laburisti insistono nel sostenere che nessuna regola è stata vietata, ma diversi giornali non ritengono plausibile le giustificazioni adottate dal partito. La polemica è ancora più accesa perché proprio i laburisti avevano aspramente criticato Boris Johnson per lo scandalo Partygate. E ora, queste immagini mostrerebbero che anche dall'altra parte le regole sono state infrante.

La polemica, fa notare il Corriere della Sera, nasconderebbe però una mossa politica, dato che giovedì si svolgerà una tornata amministrativa importante e le previsioni non sono certo a favore dei conservatori. Dopo lo scandalo del Partygate, infatti, gli elettori sembrano aver perso la fiducia in Johnson e non intendono dagli man forte. Ma le notizie sui laburisti potrebbero far cambiare gli equilibri in gioco e sembrerebbe che la campagna del Mail abbia sfruttato la notizia per mostrare come i laburisti non siano tanto diversi dai conservatori. Ma non è detto che questa mossa si riveli vincente.