La picchiata e la velocità: ecco cosa può essere successo al Boeing in Cina

Non ci sono sopravvissuti nell'incidente aereo che si è verificato in Cina, nella provincia meridionale del Guangxi alle 14.22 ora locale, le 7.22 in Italia. Il Boeing 737-800 max della compagnia China Eastern, per cause ancora da accertare, si è schiantato tra le montagne di Wuzhou, a ovest di Hong Kong. Stando a quanto si evince dal tracking che si può ottenere dai servizi online, l'aereo ha improvvisamente fatto una picchiata fino a scontrarsi con le montagne.

I soccorsi si stanno dirigendo in quella zona ma le operazioni non sono così facili, sia perché l'area è particolarmente impervia e perché l'incidente ha provocato un grosso incendio boschivo nella zona. Il volo MU5735 era partito da Kunming alle 13.11 ora locale e doveva arrivare a Guangzhou alle 15.05. L'aereo è rimasto in volo per poco più di un'ora prima di schiantarsi. Impossibile al momento stabilire con certezza le cause dell'incidente che ha causato la morte di 132 persone che erano a bordo del Boeing 737, di cui 123 passeggeri e 9 membri dell'equipaggio, 7 hostess e 2 piloti.

Tracking volo MU5735 - Flightradar24

L'andamento del volo appare costante per tutta la durata del viaggio e ormai l'aereo viaggiava a un'altezza costante di 29.100 piedi, ossia quasi 8.900 metri, a 457 nodi, quindi circa 846 km/h. Il Boeing aveva raggiunto la velocità e l'altezza di crociera e non ci sono state indicazioni precedenti su possibili problemi. All'improvviso, però, l'aereo ha perso quota a una velocità molto rapida e in una manciata di secondi ha perso quasi 6mila metri di altitudine. " L’aereo ha perso contatto quando si trovava sopra la città di Wuzhou ", ha affermato in un breve comunicato la Caac, l’amministrazione nazionale dell’aviazione civile.