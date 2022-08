Paura in volo: pilota sviene a 10mila metri di altezza

Terrore nei cieli dove un pilota è svenuto in volo quando l’aereo si trovava a 10mila metri di altezza. Il velivolo della Jet2, che era partito dal Regno Unito, precisamente da Birmingham, ed era diretto ad Antalya, è stato invece dirottato a Salonicco, in Grecia, per un atterraggio di emergenza per "cause legate a un'emergenza medica" . Quando l’aereo è atterrato è rimasto circa un’ora sulla pista in attesa che arrivasse un’ambulanza.

Secondo quanto riportato da un’emittente locale, un passeggero avrebbe raccontato: “Ci è stato detto che saremmo atterrati in Grecia a causa di un'emergenza medica a bordo. Non ci è stato detto quale parte”. Il passeggero ha inoltre aggiunto che tutti erano preoccupati perché l’aereo aveva poco prima attraversato una turbolenza e non si sapeva cosa stesse succedendo. Secondo quanto affermato dall’uomo, una volta scesi dal velivolo, nessuno li avrebbe informati né aggiornati. I passeggeri sarebbero venuti a conoscenza dello svenimento del pilota solo quando è giunta l'ambulanza.

Solo 15 euro di risarcimento

Oltre al danno anche la beffa per i poveri malcapitati. Un turista che si trovava a bordo dell'aereo dirottato si sarebbe lamentato dell’esiguo rimborso ricevuto. Alla stampa internazionale ha spiegato: "Abbiamo ricevuto solo 15 euro eppure abbiamo vissuto un trauma e io ho ritardato il mio arrivo i Turchia di otto ore". Infatti, i passeggeri del volo LS1239 da Birmingham ad Antalya sono stati informati che la compagnia in questione ha una politica che non prevede risarcimenti in caso di emergenze mediche come quella che si è verificata. Un portavoce di Jet2 ha dichiarato che martedì 23 agosto l’aereo è stato dirottato all'aeroporto di Salonicco come misura precauzionale a causa del malessere avvertito da uno dei piloti.

Sono comunque arrivati a destinazione

Il portavoce della compagnia aerea ha anche precisato che l'atterraggio di emergenza è stato effettuato in via del tutto precauzionale e che l'aereo avrebbe potuto comunque arrivare a destinazione, ma che hanno preferito assistere i passeggeri e prendersi cura del loro pilota perché la sicurezza viene prima di tutto. A quel punto, del personale sostitutivo ha raggiunto con un aereo Salonicco, così da trasferire i passeggeri rimasti a terra ad Antalya, luogo della destinazione iniziale, quella stessa sera.