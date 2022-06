Muore precipitando dal quarto piano mentre fugge dal marito dell’amante

Un uomo di 46 anni è morto dopo essere precipitato da un balcone situato al quarto piano di una palazzina, mentre stava cercando di scappare dal marito della sua amante, rientrato a casa in anticipo rispetto alla tabella di marcia. Il fatto è avvenuto a Bemban, piccola cittadina di Air Panas Mukim, distretto di Jasin, Malacca, Malesia.

Il vice commissario della polizia Jasin, Mispani Hamdan, riporta The Star, giornale malese in lingua inglese, spiega chel’incidente sarebbe avvenuto alle 11.47 di questa mattina, domenica 26 giugno. L'uomo ha cercato di calarsi da un palazzo aiutandosi con una fune metallica che aveva legato alla grata della finestra. Il 46enne era arrivato a casa dell'amante nella tarda serata di sabato, verso mezzanotte, mentre il marito era fuori. Nell’abitazione insieme alla donna c’erano anche i tre figli della coppia.

Il mattino seguente il marito ha però fatto ritorno nell’abitazione alle 10.30, mandando in frantumi il piano dei due amanti. Subito il coniuge ha avuto il sospetto che nell’appartamento vi fosse un estraneo, magari un ladro, e per questo motivo ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. A questo punto il 46enne, per non dover affrontare il marito della donna e non dover dare spiegazioni alla polizia, ha deciso di calarsi dal balcone, ma ha perso la presa cadendo in strada. L'uomo è deceduto e il suo corpo è stato trasportato all'ospedale Jasin per essere sottoposto a un esame autoptico.