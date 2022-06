Pick-up sui manifestanti pro-aborto: paura in Iowa

La storica decisione di ieri emessa dalla Corte suprema americana, che ha ribaltato e di fatto annullato la sentenza Roe vs. Wade sul diritto di aborto, ha provocato forti reazioni in tutti gli Stati Uniti d'America.

Le frange pro-aborto sono immediatamente scese in piazza per manifestare tutto il loro dissenso, e adesso arriva la notizia che un pick-up, guidato da un uomo, avrebbe travolto alcuni dei partecipanti alla protesta a Cesar Rapids, in Iowa.

La contestazione pro-aborto, contenuta dalla polizia, stava andando avanti quando un camioncino nero si è diretto contro i manifestanti, continuando ad avanzare malgrado alcuni di loro abbiano intimato all'uomo di fermarsi, colpendo con forza il cofano e il finestrino del veicolo.

Un video sta facendo il giro del web, e da ciò che si vede sembra che uno degli attivisti sia stato effettivamente travolto, mentre un altro avrebbe evitato per un pelo di essere colpito. Una donna, inoltre, avrebbe riportato delle ferite a un piede, schiacciato dal pick-up, mentre un'altra persona avrebbe mostrato graffi e contusioni. Dopo aver attraversato la folla riunita per protestare contro la decisione della Corte Suprema, il camioncino ha poi proseguito la sua corsa, allontanandosi dalla zona.

In queste ultime ore le proteste stanno diventando sempre più violente. Attivisti pro-aborto sono scesi in piazza a Washington DC, Phoenix, New York City e Los Angeles, chiedendo al governo di trovare un modo per annullare la sentenza. Non sono mancate scene in cui si è visto manifestanti dare alle fiamme la bandiera degli Stati Uniti d'America. La furia della frangia abortista si è fatta particolarmente sentire in Arizona, dove i poliziotti si sono visti costretti a sparare gas lacrimogeni contro i manifestanti intenzionati a violare l'edificio del Senato a Phoenix.

Dall'altro lato, ci sono stati i festeggiamenti di coloro che per tutti questi anni hanno lottato in favore dei bambini e della vita. Alcuni sono addirittura scoppiati in lacrime mentre celebravano la fine degli aborti in 18 stati americani.

Sono in corso le indagini della polizia di Cesar Rapids, Iowa, che ha comunque confermato l'azione dell'uomo in pick-up e il ferimento di uno dei manifestanti.