Altra vignetta choc di Charlie: Meghan soffocata dalla Regina

La rivista Charlie Hebdo è tornata a provocare. Stavolta la rivista satirica francese, famosa per le sue vignette irriverenti, al limite dell’offensivo, ha preso di mira la regina Elisabetta. La sua ultima vignetta ritrae la regina con un ginocchio premuto sul collo di Meghan Markle, in un'infelice imitazione dell’assassinio di George Floyd. La vignetta prende spunto dall’ultima intervista che i Sussex hanno rilasciato ad Oprah Winfrey, durante la quale hanno accusato la famiglia reale di razzismo nei confronti di Meghan.

“Perchè Meghan ha lasciato Buckingham” , si legge nella vignetta ora sotto accusa. "Perchè non riuscivo più a respirare ”, risponde una Meghan in evidente affanno. Come prevedibile, la rivista è finita nella bufera, scatenando l’indignazione di chi ha definito la trovata di Charlie Hebdo offensiva e di pessimo gusto. Ma soprattutto, la rivsta francese ha scatenato l'ira dei seguaci del movimento Black Lives Matter, che si sono riversati in massa sui social per esprimere il loro disappunto. "Charlie Hebdo, questo è sbagliato a tutti i livelli” , ha twittato il ceo del think tank sull’uguaglianza razziale, Runnymede, Halima Begum, che prosegue: “La regina come l’assassino di George Floyd che schiaccia il collo di Meghan? Meghan che sostiene che non riesce a respirare? Tutto ciò non oltrepassa i confini, non fa ridere nessuno, non sfida il razzismo. Tutto ciò umilia la questione e offende, su tutta la linea ”.

Altri utenti hanno espresso il loro disappunto per il paragone totalmente inappropriato delle due vicende. “ L’intervista di Scemo più Scema secondo #CharlieHebdo equivale al caso #GeorgeFloyd, solo che i due vivono a Montecito in una villa da 14 milioni di dollari e, a occhio, non rischiano la vita né nessuno li ha costretti a soffocare in Inghilterra #HarryandMeghan” , commenta un utente. E ancora: “Come realizzare una copertina che non piace a nessuno. Spaventoso errore di valutazione da entrambe le parti.” La vignetta fa riferimento alla recente rivelazione che ha gettato nuove ombre sulla Royal Family. Meghan ha rivelato ad Oprah Winfrey che un membro della famiglia reale inglese avrebbe fatto commenti sul colore della pelle del piccolo Archie, per via della sue origini africane.