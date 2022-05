Berlino manda gli obici di precisione

La Germania alza il tiro degli aiuti militari a Kiev. Per respingere l'offensiva russa, Berlino fornirà agli ucraini sette obici semoventi Panzerhaubitz 2000 in dotazione alla proprie forze armate. Si tratta di sistemi d'artiglieria che dispongono di un sistema di controllo del tiro molto sofisticato, capaci di sparare numerosi colpi in pochi secondi. La notizia è stata confermata dalla ministra della difesa tedesca, Christine Lambrecht, durante la sua recentissima visita a Sliac, in Slovacchia. I PzH 2000 verranno consegnati agli ucraini nelle prossime settimane, dopo un periodo di addestramento per le foze di Kiev che si svolgerà - a quanto si apprende - in Germania.

Gli obici in questione, essendo dotati di un complesso sistema di controllo digitale del fuoco, necessitano infatti di personale appositamente formato per essere utilizzati. Come riportano fonti tedesche, i primi 20 soldati saranno addestrati già la prossima settimana; le esercitazioni dovrebbero durare circa 40 giorni, ma potrebbero anche essere completate più velocemente vista l'urgenza di un intervento sul campo di battaglia. Per gli ucraini, i potenti PzH 2000 potrebbero rivelarsi un ulteriore passo in avanti nella capacità di rispondere all'offensiva russa. Tali sistemi d'artiglieria, peraltro, rientrerebbero anche nell'equipaggiamento che l'Italia ha l'intenzione di inviare alle forze di Kiev per la difesa del Donbass.

I Panzerhaubitzen 2000, nello specifico, sono supporti di artiglieria pesante in grado di sparare a una distanza massima di 30-40 chilometri, a seconda delle munzioni. Vengono considerati come uno dei sistemi di artiglieria più avanzati al mondo, la cui forza sta nella precisione dello sparo e nel combattimento a lungo raggio. Dispongono di un calcolatore balistico e di un meccanismo di caricamento automatico che permette ratei di fuoco fino a 3 colpi in 10 secondi o 20 colpi in 3 minuti. Le granate sono caricate dalla parte posteriore del mezzo e, se necessario, i 60 colpi stivati possono essere sparati con continuità, senza interruzione del fuoco. L'obice semovente in questione è in servizio presso gli eserciti di Croazia, Germania, Olanda, Grecia, Lituania e Italia.

La decisione dei tedeschi di inviare questo rinforzo all'artiglieri ucraina è arrivata dopo lunghe trattative all'interno del governo federale. La questione è stata discussa nel gabinetto di sicurezza a Berlino per quasi una settimana. Secondo quanto riporta il quotidiano tedesco Der Spiegel, durante le valutazioni del governo tedesco sarebbe stata consultata in via informale anche l'Italia, per considerazioni generali sui rifornimenti. Assieme agli obici, la Germania consegnerà agli ucraini anche una quantità di munizioni.

Già a fine aprile, la linea di Berlino era stata quella di un'accelerata nell'aiuto armato a Kiev. Non senza discussioni interne e opinioni contrastanti, la Germania aveva infatti già annunciato l'invio di 50 carri armati della classe Gepard alle forze armate ucraine.