Quei milioni pagati dalla principessa di Dubai per comprare il silenzio del suo amante

La principessa 46enne Haya Bint Al Hussein, moglie del primo ministro degli Emirati Arabi Uniti, avrebbe pagato una cifra milionaria alla sua guardia del corpo britannica per farla tacere circa la relazione amorosa intercorsa tra la nobile mediorientale e la stessa guardia per la sicurezza personale della donna. La testa coronata implicata nella vicenda, consorte appunto del premier e sovrano di Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktoum nonché sorella dell'attuale re di Giordania Hussein, avrebbe, nel dettaglio, letteralmente ricoperto di regali costosissimi il suo ex “ gorilla ”- amante Russell Flowers, al fine di indurlo a tenere la bocca chiusa sul loro amore clandestino durato ben due anni. Il matrimonio tra Haya e Al Maktoum, in base a più di un'indiscrezione, sarebbe ormai al capolinea, con la prima che avrebbe addirittura chiesto il divorzio per via di diversi litigi violenti con il marito e anche per via della minaccia, da parte dell’emiro di Dubai, di allontanarla dai propri figli. La 46enne, nel giugno dello scorso anno, sarebbe addirittura fuggita prima in Germania e poi in Gran Bretagna con i figli Zayed e Jalila e con 40 milioni di dollari.

La " ricompensa " elargita al 37enne Flowers dalla principessa in cambio del silenzio del primo riguardo alla tresca intercorsa tra i due ammonterebbe a 1,2 milioni di sterline (poco meno di un milione e mezzo di euro). A fornire le rivelazioni sulla “ ricompensa ” corrisposta da Haya alla propria ex guardia del corpo sono stati alcuni vecchi amici intimi della donna. Questi hanno infatti fornito di recente al Telegraph i particolari dell’accordo economico siglato tra la principessa e Flowers.

Secondo le indiscrezioni riportate dalla testata, la cifra milionaria elargita dalla nobile araba al cittadino britannico consisterebbe, specificamente, in particolari regali di lusso, tra cui spiccherebbero un orologio da 12mila sterline, sigari di marche rinomate e un fucile Purdy da 50mila sterline.

I testimoni interpellati dal quotidiano londinese hanno anche descritto la genesi della relazione clandestina tra la moglie del primo ministro di Dubai e Flowers. Sarebbe stata la donna a perdere la testa per la propria guardia del corpo, seducendo l’ex soldato e chiedendogli di unirsi a lei durante le visite ufficiali.