Quelle rivelazioni choc sulla madre di Biden: "Odiava gli inglesi"

Hanno suscitato polemiche e forte sorpresa nel Regno Unito le rivelazioni sull'" odio anti-inglese " nutrito dalla madre dell'attuale presidente americano Joe Biden. Catherine Eugenia Finnegan, morta ultranovantenne nel 2010. È stata sempre presentata dal politico democratico come un riferimento assoluto e costante per la famiglia Biden, sempre pronta a incoraggiare i figli a non lasciarsi intimidire dalla differenze sociali e dai privilegi di censo. Tuttavia, delle rivelazioni rilasciate dallo stesso Biden alla scrittrice inglese Georgia Pritchett, che le ha poi raccolte nella propria recente autobiografia My Mess is a Bit of a Life, stanno restituendo un ritratto estremamente sanguigno della Finnegan.

La Pritchett ha infatti dichiarato ultimamente che il leader Usa le avrebbe rivelato l'astio anti-britannico della madre quando la sceneggiatrice e il politico americano si sono incontrati alla Casa Bianca negli anni in cui Biden era ancora vicepresidente durante il mandato di Barack Obama. La scrittrice ha affermato di avere incontrato l'anziano politico perché stava conducendo ricerche e raccogliendo aneddoti per fornire contributi alla trama delle nuove stagioni della commedia tv americana Veep, di cui lei era co-produttrice esecutiva.

Durante quell'incontro con Biden, quest'ultimo avrebbe rivelato alla Pritchett che Catherine Finnegan non ha mai amato l'Inghliterra, soprattuto per via delle " radici irlandesi della famiglia di lei ". " Biden ", ha raccontato la scrittirce rievocando nella sua autobiografia quell'incontro con l'allora vice di Obama, " stava parlando dell'Ucraina, da cui era da poco tornato, ma ha poi cambiato argomento, confessandomi che sua madre odiava gli inglesi. I suoi genitori erano irlandesi e lei aveva scritto diverse poesie sul suo odio per gli inglesi. È andato a cercarle ed è tornato con centinaia di poesie che descrivono come Dio deve colpire gli inglesi e far piovere sangue sulle nostre teste ".

Biden avrebbe poi raccontato alla sceneggiatrice inglese della volta in cui sua madre visitò il Regno Unito e trascorse una notte in un hotel dove, le fu detto, la regina aveva soggiornato una volta. Secondo la Pritchett, il fatto che la madre dell'attuale leader Usa si trovasse nella stessa suite in cui aveva pernottato Sua Maestà non avrebbe fatto per nulla piacere alla prima: " Era così sconvolta che ha dormito sul pavimento tutta la notte, piuttosto che rischiare di dormire su un letto su cui aveva dormito la regina, aggiungendo che ammirava personalmente la volontà di restare ferma sui soi valori piuttosto che godersi la comodità di un letto ".